皇馬巴塞傳奇賽球迷6880購套票未能簽名合照 兩男報案 消委會暫接12投訴

大球場上周五舉行「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列——皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽，爆連串風波；有傳名宿費高疑因不滿主辦方舉行的見面會安排混亂而拂袖離場。亦有球迷投訴花逾6千元購買套票卻未能與球星的合照及簽名。雖然主辦方上周六(21日)發聲明道歉並指會積極為相關球迷協商解決方案，但皇家馬德里香港球迷會昨再發文指，一直與球迷溝通的大會職員，指責球迷會公開群組內查詢的資訊，前日傍晚在無交代下突離開皇馬球迷會及巴塞球迷的工作群組，形容「對大會是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件感到十分懷疑」，球迷會同日晚上到警署正式錄取口供。警方證實接到兩名男子報案，消委會已接12宗相關投訴。

皇馬和巴塞傳奇球星上周五舉行表演賽，門票由680至2,480元；另有兩款分別售2,880及6,880元的套票。據大會新聞稿介紹，6,880元套票包最貴門票、球員卡和精品，以及參與皇馬或巴塞其中一隊逾10名球員的見面會；2,880元套票則包最貴門票和球員卡及精品。 皇馬香港球迷會上周六在社交平台發文稱，大會曾在多個場合表示，購買相關套票的球迷，能獲得全數17個球星的合照及簽名。但在上周五早上的見面會，26名購買6,880元套票的會員到場後，發現部分皇馬球星，包括費高、卡路士、簡拿華路已經離開。

有球迷接受傳媒訪問時透露，進入見面會會場後發現，「看到很多不像是買了票的人，有些小朋友可以入去簽名，可能球星本身預簽100個，但最終為何簽了150個也仍在簽，所以不高興就走。」 球迷會︰大會聯絡員突退工作群組 球迷會昨再交代事件進展指，會長於上周六下午3時11分收到比賽當日與涉事球迷溝通的人來電，表示於本周一或二會繼續跟進。自10月起一直與兩隊球迷在4人工作群組負責聯絡的一名大會聯絡員，於同日晚上7時15分突指責球迷會公開群組內查詢的資訊，並7時37分在無交代下離開有關工作群組。球迷會對該名聯絡的指控及突然退出工作群組感到愕然，質疑大會是否仍想與球迷會解決事件，望大會並非拖延時間意圖逃脫賠償責任。該會同日晚上到警署正式錄取口供。

警方表示，天水圍警署上周六晚接獲兩名男子報案，表示早前購買一場足球賽事套票，但主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求警方作紀錄，他們亦會與主辦單位和海關及消委會跟進，列雜項事件處理。消委會指，截至昨傍晚6時，共接12宗有關表演賽的投訴，涉款90,017元，最高一宗為13,761元。海關已接相關舉報並正跟進，若發現違反商品說明條例，會採取適當行動。 除見面會安排惹爭議外，賽前有指表演賽門票價格偏高，除最平680元售罄外，其餘門票至比賽前仍有售，根據足總賽後公布的入場人數為7,982人。前財政司長曾俊華昨在社交平台分享，當日有到場觀賽，形容「環顧四周，空櫈(凳)處處，最後大會話入場人數唔夠8,000，確實係幾尷尬。」