皇馬巴塞名宿表演賽又淪笑話　簽名會費高嬲到走人

今晚（20日）在香港大球場舉行的「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽」，再讓「本地盛事」淪為笑話。由於主辦單位的定價被指過高，已令不少球迷卻步，而購買了球星見面會的球迷也一吐苦水，據本地媒體報道指，在今早的見面會，費高（Luis Figo）因為不滿安排而拂袖而去。在今晚的比賽，球場看台人數寥寥可數，根據足總賽後公布的入場人數為7,982人，比起周二（17日）晚香港對關島還少。

由皇家馬德里的前球星與巴塞隆拿的前球星來港表演，在賽前雖然已宣傳一段時間，然而除了680元的「山頂」位門票沽清之外，其他門票卻一直充足。在球星們抵港後的宣傳記者會上，費高更直言預計可以滿座，主辦方不斷呼籲球迷購票，然而叫座力仍一般。

在面對種種的事故下，比賽今晚8時在大球場進行。雖然主辦方邀請了歌手張敬軒擔任表演嘉賓，不過香港大球場的看台球迷寥寥可數，在賽後按有關方面表示仍有約7,000名球迷入場，比周二大球場舉行的東亞盃外圍賽香港對關島的8,000多人還要少，氣氛更加不如。而比賽最終由巴塞球星以5:2擊敗皇馬告終，當中皇馬的前巴西國腳羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）因傷，上陣僅20多分鐘換出，而巴塞的亨利（Thierry Henry）也僅上陣20多分鐘。

日本賽事有4.5萬球迷入場

事實上，今次訪港的皇馬及巴塞球星，多數也在上星期日（15日）於日本東京出席恩尼斯達的告別賽，當時東京味之素球場有達4.5萬名球迷入場。而根據日本方面的資料，門票最便宜僅為5,500日圓（約273港元），而南北看台（即龍門後）的前端也僅為7,500日圓（約372.3港元），相反香港賽事的南北看台門票最平要1,180港元。