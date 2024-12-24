皇馬巴塞名宿賽簽名會風波 據報主辦方允每人賠逾兩千元 球迷批無誠意

有皇馬球迷早前投訴買了價值6880元的套票出席球星見面會，與球星近距離接觸及簽名。不過當他們入場時，部分球星已離開，亦有人指主辦單位容許「自己人」優先入場，惟有人簽完再簽觸怒部分球星，更有傳費高拍枱離場及撕爛球迷波衫，有買了套票的球迷事後向警方備案及向消委會、海關投訴。

費高回應元老賽風波︰冀再次訪港

主角人物費高於事件後未有更新IG，直到離港之後，香港時間今晨終發文：「這是我一年以來第4次來香港，回到這個美妙的地方總是很棒！在我逗留期間，有機會與好老朋友見面，感受到所有粉絲的愛和關心！謝謝，期待盡快回來！」他又上載比賽、簽名會、與足總主席霍啟山聚餐、以及到高爾夫球場玩樂的相片。