皇馬巴塞名宿賽簽名會風波 據報主辦方允每人賠逾兩千元 球迷批無誠意

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」球星見面會安排混亂風波持續，皇家馬德里香港官方球迷會今日（24日）發文，透露昨晚（23日）獲得主辦方口頭上提供賠償方案，據了解主辦方稱賠償2,000多元，少於門票原價6,800元的一半，有球迷認為無誠意，指最少應賠償扣減門票後的價錢，即超過4,000元。
至於事件主角之一、前世界足球先生及葡萄牙名宿費高(Luis Figo)，今晨於社交平台發文表示「感受到所有粉絲的愛和關心」及「期待盡快回來」。
有皇馬球迷早前投訴買了價值6880元的套票出席球星見面會，與球星近距離接觸及簽名。不過當他們入場時，部分球星已離開，亦有人指主辦單位容許「自己人」優先入場，惟有人簽完再簽觸怒部分球星，更有傳費高拍枱離場及撕爛球迷波衫，有買了套票的球迷事後向警方備案及向消委會、海關投訴。
費高回應元老賽風波︰冀再次訪港
主角人物費高於事件後未有更新IG，直到離港之後，香港時間今晨終發文：「這是我一年以來第4次來香港，回到這個美妙的地方總是很棒！在我逗留期間，有機會與好老朋友見面，感受到所有粉絲的愛和關心！謝謝，期待盡快回來！」他又上載比賽、簽名會、與足總主席霍啟山聚餐、以及到高爾夫球場玩樂的相片。
皇馬香港球迷會今早發文，稱昨晚（23日）與主辦方電話聯絡，獲負責人口頭答允會提供賠償方案，但基於主辦方只希望向涉事球迷會會員透露，不便對外公布方案內容。球迷會稱相關方案是口述方式提供，為免有轉述誤會，結束通話後已用文字向對方要求今日下午3時前，提供書面賠償方案以供球迷參考。
不過，球迷會晚上再發文，稱未收到主辦方提供書面賠償方案，負責人更稱「由於仍在諮詢法律意見，關於文字訊息內容大概今天晚上10點前回覆」。球迷會指對負責人回應感不解，認為昨晚的電話溝通已告之賠償方案，不解為何未能提供書面回覆，質疑其內部未有共識，有「試水溫」之嫌，而幾乎所有受影響球迷亦不接受賠償方案。
球迷會更指對主辦方賠償的處理手法，以及其對受影響人士之誠意表示存疑，認為主辦方借聖誕假期採取拖延戰術，企圖待節假日才低調發送消息及聲明，以圖減低社會關注度。球迷會已將情況通報消委會及海關。