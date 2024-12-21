皇馬巴塞球星表演賽風波　主辦單位聲明致歉

周五（20日）晚在香港大球場舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，在賽前賽後引起大量批評。主辦方今日（21日）下午作出聲明，指他們已盡一切努力解決簽名活動的問題，並積極為相關球迷協商解決方案。同時他們又表示，事件受到公眾的關注以及疑慮，為此深感抱歉，並會吸收經驗避開發生同類事件。

由曾效力西甲皇家馬德里及巴塞隆拿退役球星對賽的這場表演賽，賽前已被指門票定價過高。而周五早上舉行的球星簽名及見面會上，賽會被指事前安排了非付費的球迷入場與球星簽名，令到一批付出6,000幾元購買簽名會及門票的球迷最終「食白果」，球迷會更因此向警方備案。到周五晚的比賽，最後也僅得7,000多名球迷入場，入場人數比周二香港對關島的東亞盃外圍賽還少。