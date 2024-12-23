皇馬巴塞球星賽搞手曾受訪 盼美斯風波後「畀番信心港人」

上周五（20日）舉行的「Legends Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，被指賽前球星見面會安排混亂及貨不對辦，門票亦「開天價」導致不足8000人入場，大球場出現大量空位場面冷清。今次賽事聯合創辦人蔡俊賢及鍾漢瑜，月初曾接受香港電台體育節目《港台體壇123》訪問，稱是首度在香港舉辦足球賽，又指年初美斯表演賽風波「歷歷在目」，因此今次事前有與香港足總討論，「畀番信心香港人，令活動有美好回憶結局」。

首度在港辦足球賽事 鍾漢瑜表示，是首度在香港舉辦足球賽事，稱二人當初是受馬來西亞朋友的邀請觀看當地曼聯對利物浦的名宿賽，現場及活動反應很好，受啟發後決定帶球員來港比賽，希望掀起2003年皇馬訪港狂熱集體回憶，亦希望於大球場「最後歲月」舉行盛事。他又指其團隊成員有參與過足球賽事運作，而合作伙伴多年來亦有在東南亞舉辦表演賽，有很多經驗，故力爭希望在香港舉辦勢均力敵的「皇巴」名宿賽，把盛事帶予觀眾。