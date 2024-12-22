皇馬巴塞球賽看台萬座無人 曾俊華感尷尬 向球星奧雲｢唱好香港｣：佢哋唔係好信

香港大球場周五(20日)晚舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，在賽前賽後引起大量批評。前財政司司長曾俊華今日(22日)在社交平台分享，自己有當日在場觀戰，但「喺香港大球塲落力演出嘅同時，抬頭望見萬座無人嘅看台，嗰刻嘅心情，真係難以言喻。」曾俊華又提到，比賽前一晚出席大會歡迎晚宴，有機會與他最喜歡的奧雲及其經理人閒聊，更「盡人事唱好香港」，但對方「唔係好信我話everything is ok嘅說法」。
「傳奇球星表演賽」雲集35位西甲雙雄名宿，但由於主辦單位的定價被指過高，已令不少球迷卻步，根據足總賽後公布的入場人數為7,982人，比起周二（17日）晚香港對關島還少；另外簽名會安排混亂，費高不滿憤而離場。曾俊華表示，活動有好多粒曾叱咤一時嘅巨星，他們「搏晒命，踢得相當落力，表演場有 7 球進帳，費高同沙維更踢足全場80分鐘，「球迷都應該收貨啦」。
觀眾席空蕩蕩 黃牛都損手
然而，球賽戰況激烈但觀眾席卻有另一番風景然。曾俊華稱環顧四周，大球場當日空櫈處處，最終入場人數不夠 8000，「確實係幾尷尬」。他更指出，入場嗰時見到仲有幾個講普通話的人，在場外兜售門票，「如果係『牛』(黃牛票)嘅話，今次肯定損手爛腳。」曾俊華認為，其實如果佢哋搵人喺小紅書 sell 下，或者都會有唔少內地球迷入場「觀星」都不定。
向奧雲｢唱好香港｣
另外，曾俊華提到，自己比賽前一晚有出席歡迎晚宴，更有機會最喜歡的奧雲及其經理人閒聊；由於對方來自英國，很關心香港情況，因此「有盡人事唱好香港」，但對方「唔係好信我話everything is ok嘅說法」，於是曾俊華亦無再反駁，因為「佢哋有啲講法，又唔係錯得晒嘅」。
至於費高就表示自己來過香港好幾次，好喜歡呢個地方，但曾俊華有感「雖然呢啲可能都係客氣說話，但係我諗前晚賽事嘅入場情況，就辜負咗佢話，想重溫全場滿座盛況嘅期望喇。」
分享聖誕大計
聖誕將至，曾俊華稱自己但凡過時過節，我都喜歡留在香港，更表示，「留喺香港過節嘅朋友，隨時有可能喺街度撞到我」。曾俊華解釋，「又唔係特登話要留港消費，但係我覺得，逢親呢啲大時大節，平時人多擠迫嘅香港，霎時間人均活動面積多咗好多，行街食嘢都唔駛下下同人爭，的確係自在好多。」。
而且曾俊華與家人鍾意食傳統嘅聖誕食品和至愛嘅蘋果批咁呢，「啲嘢好似好簡單，但係要做番嗰種西式嘅傳統風味，真係要香港某啲西餐廳先至做得到，如果返深圳嘅話，我諗就未必可以食得到啦。」