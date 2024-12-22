皇馬巴塞球賽看台萬座無人 曾俊華感尷尬 向球星奧雲｢唱好香港｣：佢哋唔係好信

香港大球場周五(20日)晚舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽，在賽前賽後引起大量批評。前財政司司長曾俊華今日(22日)在社交平台分享，自己有當日在場觀戰，但「喺香港大球塲落力演出嘅同時，抬頭望見萬座無人嘅看台，嗰刻嘅心情，真係難以言喻。」曾俊華又提到，比賽前一晚出席大會歡迎晚宴，有機會與他最喜歡的奧雲及其經理人閒聊，更「盡人事唱好香港」，但對方「唔係好信我話everything is ok嘅說法」。

觀眾席空蕩蕩 黃牛都損手

然而，球賽戰況激烈但觀眾席卻有另一番風景然。曾俊華稱環顧四周，大球場當日空櫈處處，最終入場人數不夠 8000，「確實係幾尷尬」。他更指出，入場嗰時見到仲有幾個講普通話的人，在場外兜售門票，「如果係『牛』(黃牛票)嘅話，今次肯定損手爛腳。」曾俊華認為，其實如果佢哋搵人喺小紅書 sell 下，或者都會有唔少內地球迷入場「觀星」都不定。

向奧雲｢唱好香港｣

另外，曾俊華提到，自己比賽前一晚有出席歡迎晚宴，更有機會最喜歡的奧雲及其經理人閒聊；由於對方來自英國，很關心香港情況，因此「有盡人事唱好香港」，但對方「唔係好信我話everything is ok嘅說法」，於是曾俊華亦無再反駁，因為「佢哋有啲講法，又唔係錯得晒嘅」。