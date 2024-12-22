皇馬巴塞球賽風波 大會晚上再致歉 稱已設WhatsApp熱線供聯繫

(@fb皇家馬德里香港球迷會 - Real Madrid Hong Kong Fans Club)

上周五於大球場舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽發生一連串風波，其中簽名會安排混亂，費高（Luis Figo）因為不滿安排而拂袖而去，令一眾球迷無緣合照；有球迷投訴近6,900元的簽名套票「貨不對辦」，主辦方昨日(21日)發聲明道歉指積極為相關球迷協商解決方案。然而，皇家馬德里香港球迷會今日(22日)在社交平台稱，大會Legend Assemble昨日曾表示於下星期一、二會繼續跟進事件，惟大會聯絡人在沒任何交代下已離開了皇馬球迷會及巴塞球迷的工作群組；球迷會同日已到警署正式錄取口供，指期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任。

皇家馬德里香港球迷會稱，該會會長於昨日下午3:11分收到比賽當日與涉事球迷溝通的人來電，表示於星期一、二會繼續跟進；但約4小時後，大會聯絡人指責球迷會將，大會與皇馬球迷會及巴塞球迷開設4人工作群組內的資訊公開，隔上數十分鐘後，聯絡人便在沒任何交代下已離開了該群組。 Legends Assemble：已設立WhatsApp熱線供聯繫和公布消息 大會Legends Assemble今晚(22日)在社交平台發文回應相關指控，就退出公眾群組的事宜，大會指該群組屬於訂票使用，簽名會後主辦單位一直與球迷會代表保持緊密聯繫。為了令受影響人士能夠即時釋疑，已設立WhatsApp熱線55819623，公眾可透過該渠道與主辦單位聯繫，並在有最新消息時及時公佈。

Legends Assemble表示，由於部分球星希望更好地準備比賽，導致他們突然離開簽名會現場，令部分球迷感到失望，再次代表所有持份者向受影響人士致歉，並與各持份者商討後續安排，期望能得到受影響人士的理解。Legends Assemble又指，針對門票價格的問題，目前暫時沒有進一步的補充說明；票價設定需考慮所有必要的開支，盼公眾能夠理解。大會又指，部分參與球賽的球員，包括Luis Garcia，對大會的安排表示滿意。主辦單位會持續與各方保持聯繫，並努力改善未來的活動安排，感謝大家的支持與理解。

已正式錄取口供 球迷會表示，對大會聯絡人上述指控及突然退出工作群組感到愕然，對大會是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件感到十分懷疑；本會昨天晚上11時已因此到警署正式錄取口供。球迷會強調，期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任，本會亦期待大會於星期一或二能給出令受害會員感到滿意的解決方案，補償受害會員的損失。 消委會：接獲12宗投訴 涉9萬元 消委會回應《am730》查詢指，截至12月22日傍晚6時，消費者委員會共接獲12宗有關「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽的投訴，涉及金額$90,017，最高金額的一宗為$13,761。