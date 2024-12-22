皇馬巴塞球賽風波 皇馬球迷會：大會聯絡人突退出工作群組 消委會接12宗投訴涉9萬元

上周五於大球場舉行的「 Legends Assemble皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽發生一連串風波，其中簽名會安排混亂，費高（Luis Figo）因為不滿安排而拂袖而去，令一眾球迷無緣合照；有球迷投訴近6,900元的簽名套票「貨不對辦」，主辦方昨日(21日)發聲明道歉指積極為相關球迷協商解決方案。然而，皇家馬德里香港球迷會今日(22日)在社交平台稱，大會Legend Assemble昨日曾表示於下星期一、二會繼續跟進事件，惟大會聯絡人在沒任何交代下已離開了皇馬球迷會及巴塞球迷的工作群組；球迷會同日已到警署正式錄取口供，指期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任。

皇家馬德里香港球迷會稱，該會會長於昨日下午3:11分收到比賽當日與涉事球迷溝通的人來電，表示於星期一、二會繼續跟進；但約4小時後，大會聯絡人指責球迷會將，大會與皇馬球迷會及巴塞球迷開設4人工作群組內的資訊公開，隔上數十分鐘後，聯絡人便在沒任何交代下已離開了該群組。

已正式錄取口供

球迷會表示，對大會聯絡人上述指控及突然退出工作群組感到愕然，對大會是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件感到十分懷疑；本會昨天晚上11時已因此到警署正式錄取口供。球迷會強調，期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任，本會亦期待大會於星期一或二能給出令受害會員感到滿意的解決方案，補償受害會員的損失。