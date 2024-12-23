皇馬球迷會會員促全數退款 不接受球星「備戰」離開簽名會解釋

「皇馬球星對巴塞傳奇」表演賽的賽前見面會，有已購票的球迷未能與球員簽名合照。主辦單位再次向受影響人士致歉，已設立WhatsApp熱線跟進。 只逗留約20分鐘 只能在兩名球星身後拍照 購買「特別體驗套票」的球迷會會員黃先生於港台節目《千禧年代》說，簽名會當日早上11時開始至中午12時半完結。他與其餘20多名購買套票的會員，乘大會專車大約10時半抵達場外，同場有一批非會員排隊，球迷會決定先讓非會員入場。

職員不斷催促球迷 會員之後進場，每張枱有兩名球星，但大會職員在中午前表示，需要趕交場予另一球隊，他在場內只逗留大約20分鐘，期間部分球星已離開，職員又不斷催促球迷，他最終只能在兩名球星身後拍照，未能一對一合照和簽名。