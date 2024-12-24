皇馬香港球迷會收主辦方賠償方案 「拍枱主角」費高終發文︰冀再次訪港

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」球星見面會安排混亂風波持續，皇家馬德里香港官方球迷會今日（24日）發文，透露昨晚（23日）獲得主辦方口頭上提供賠償方案，惟仍未有就見面會的混亂情況作出解釋；至於事件主角之一、前世界足球先生及葡萄牙名宿費高(Luis Figo)，今晨於社交平台發文表示「感受到所有粉絲的愛和關心」及「期待盡快回來」。

有皇馬球迷早前投訴買了價值6880元的套票出席球星見面會，與球星近距離接觸及簽名。不過當他們入場時，部分球星已離開，亦有人指主辦單位容許「自己人」優先入場，惟有人簽完再簽觸怒部分球星，更有傳費高拍枱離場及撕爛球迷波衫，有買了套票的球迷事後向警方備案及向消委會、海關投訴。

主角人物費高於事件後未有更新IG，直到離港之後，香港時間今晨終發文：「這是我一年以來第4次來香港，回到這個美妙的地方總是很棒！在我逗留期間，有機會與好老朋友見面，感受到所有粉絲的愛和關心！謝謝，期待盡快回來！」他又上載比賽、簽名會、與足總主席霍啟山聚餐、以及到高爾夫球場玩樂的相片。