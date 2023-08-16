盂蘭勝會趕潮流引入ChatGPT 玩劇本殺

香港潮人盂蘭勝會於2011年列入國家級非遺代表性項目名錄。今年活動除工作坊、舞台節目等，會場將設有孟蘭非遺科技創作展，鼓勵青少年用無人機搶孤，或者運用3D打印技術等科技，創作和盂蘭文化的相關作品。另設香港首創盂蘭勝會虛擬導賞平台，市民可透過電腦、VR眼鏡或手機穿梭盂蘭情景。

盂蘭勝會俗稱鬼節，或稱盂蘭盆會、中元節。每逢農曆七月十五，象徵鬼門關大開。各地區的旅港潮人均舉辦盂蘭勝會至今有逾百年歷史，主要是祭祀祖先及陰曹無祀孤鬼，活動包括燒街衣、潮劇神功戲、化大士王、派平安米、福物競投等。「2023年盂蘭文化節」，於下月1至3日在維多利亞公園舉行，為疫後再次復辦。雖然是傳統活動，香港潮屬總會今年引入「盂蘭聊天機器Chat GPT」、虛擬實境盂蘭導覽、盂蘭3D拍攝區等科技體驗，並推出角色扮演推理遊戲劇本殺《夕拾蘭盆》，望吸引年輕人參加。

香港潮屬社團總會常董胡炎松指，「潮(州)人都要追趕潮流」，提及有香港學生使用ChatGPT做功課，故製造「盂蘭聊天機器ChatGPT」。被問及ChatGPT是否可以解答米棚禁忌、甚麼是盂蘭節等問題，他坦言，ChatGPT的答案模棱兩可，「講咗等於冇講」，笑言「不如問我,我解答到嘅問題還有啲價」。

大會：望盂蘭劇本殺令年輕人保育盂蘭文化

胡炎松稱，民間風俗需隨時代變化，年輕人教育水平高，不再迷信，信仰變成保育事項或有出路。他表示，「2023年盂蘭文化節」亦會入時下流行的角色扮演推理遊戲劇本殺，設計全新劇本《夕拾蘭盆》及《盂蘭鬼戲》，有劇本以神功戲故事作為背景，讓青年從遊戲中了解到盂蘭文化施與受的平等價值觀。大會將在維園搭建數個房間，打造360度劇本場景，令參加者可沉浸式體驗。劇本殺分為約40分鐘的網上預約版和約15分鐘的現場登記版。他提醒網上預約版名額有限，需及早預約。

設盂蘭文化導賞及美食攤位

同場亦有盂蘭文化導賞及美食攤位。市民可參與活動換領美食券，體驗潮汕傳統食物。大會期望活動能傳承慎終追遠、行善濟世的潮汕人文風俗精神。