益美工程突清盤　多名判頭拉橫額追討2400萬欠薪

觀塘有工人拉橫額追薪。今早(6日)9時許，約30名判頭及工人抵達鴻圖道21號訊科中心地下門外，拉起寫有「慘、慘、慘」、「血汗錢無法追討」、「工人有汗出，無糧出」的橫額，向上址益美工程母公司益美國際控股(1870)追討欠薪。期間有工人用大聲公高呼：「無良顧主，有汗出無糧出」等口號。之後，判頭再拉隊到益美國際控股，位於訊科中心15樓的辦公室追薪，但無人應門。多名警員亦接報到場了解，並登樓到涉事工程公了解事件。

判頭指公司拖欠2400萬元

據在場一名判頭表示，約10名判頭承接益美工程外牆維修保養工程多年，他指該工程公司多年來一直如期出糧，信譽不俗。惟至今年9月起，該益美工程開始出現拖糧情況，已拖欠判頭及工人合共約2,400萬元工程費及工資。該名判頭無奈道：「累到好多人好淒涼，3個月都無出過糧」。

根據2021年益美國際控股(1870)財務報表，其間接持有益美工程(國際)有限公司以及益美吊船系統有限公司，前者主要從事於香港提供外牆工程設計，以及建造解決方案，後者則從事吊船業務。但益美國際控股於上月27日公布，益美工程因虧損，而要以債權人自願清盤方式進行清盤。截至2022年9月30日，益美工程的負債淨額為約2.39億元。