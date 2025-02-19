盛事三月力谷港旅遊業 李家超料上半年吸84萬旅客

港產大熊貓龍鳳胎日前終於亮相，即時為本港增添旅遊新亮點，而其他盛事亦將浪接浪舉行。行政長官李家超形容，下月是「盛匯超級三月」，除了啟德體育園開幕禮之外，多項重大文化、藝術、體育盛事將陸續舉行；預料上半年可吸引84萬人次旅客，帶來33億元消費額。另外，政府去年力谷旅遊後，旅遊景點迎來不少客人，單是昂坪360全年已接待156萬人次，纜車收入亦創歷史新高。

李家超昨日出席行政會議前見記者，指體育園將於3月1日舉行隆重而盛大的開幕禮，稱是香港文化、體育及旅遊的重要時刻，文化體育及旅遊局本周將公布開幕禮安排及細節；他希望市民收看啟德體育園開幕禮的電視轉播，「我相信大家會很開心，很期待的一晚，最重要是市民可以免費收看。」體育園亦隨即舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽，及國際七人欖球賽。

