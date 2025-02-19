盛事三月力谷港旅遊業 李家超料上半年吸84萬旅客

港產大熊貓龍鳳胎日前終於亮相，即時為本港增添旅遊新亮點，而其他盛事亦將浪接浪舉行。行政長官李家超形容，下月是「盛匯超級三月」，除了啟德體育園開幕禮之外，多項重大文化、藝術、體育盛事將陸續舉行；預料上半年可吸引84萬人次旅客，帶來33億元消費額。另外，政府去年力谷旅遊後，旅遊景點迎來不少客人，單是昂坪360全年已接待156萬人次，纜車收入亦創歷史新高。
李家超昨日出席行政會議前見記者，指體育園將於3月1日舉行隆重而盛大的開幕禮，稱是香港文化、體育及旅遊的重要時刻，文化體育及旅遊局本周將公布開幕禮安排及細節；他希望市民收看啟德體育園開幕禮的電視轉播，「我相信大家會很開心，很期待的一晚，最重要是市民可以免費收看。」體育園亦隨即舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽，及國際七人欖球賽。
料帶來33億消費額
另外，國際高球賽、多項文化藝術展及大型會議等，亦會於下月在本港不同地點陸續舉行，李家超相信，活動能帶動周邊消費及餐飲，料上半年的盛事可吸引84萬人次旅客，帶來33億元消費額及18億元經濟增值，形容下月為盛匯超級3月。
文體旅局長羅淑佩出席另一場合致辭時亦表示，香港大熊貓達至6隻「熊貓經濟」水到渠成，她鼓勵各界推出更多與大熊貓相關的活動，吸引更多旅客訪港。她又說，啟德體育園作為第十五屆全國運動會主要場地之一，將會為香港的體育事業和相關產業帶來更多的發展機遇。
港景點客流續增加
本港旅遊景點客流增加，昂坪360昨日公布去年營運情況，指2024全年共接待156萬名賓客，較2023年增加約13%，人流復甦理想；更透露邀得本地雪糕品牌開設旗艦店，成本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店，持續更新昂坪市集。