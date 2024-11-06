盛事基金一年半批出近2億元資助17項目　近半獲上限1500萬元

政府去年4月正式設立文藝盛事基金，基金運作1年半共批出17個項目，涉及資助款額達1.98億元，但實際款額有待獲資助者在活動完結後提交評核報告才能確定。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，批准項目當中有15個活動已經完成，共吸引逾476萬人參與，形容反應良好並超額完成目標。

楊潤雄書面回覆立法會議員質詢稱，有8個項目獲批資助上限1,500萬元，包括巴塞爾藝術展香港展會、俠之大者—金庸百年誕辰紀念・江湖盛滙、ART021香港廿一當代藝術博覽會等。至於一度引起利益衝突爭議的Chubby Hearts Hong Kong，就獲得盛事基金資助778.5萬元，浦契尼《杜蘭朵》則獲批70萬元資助，為17個項目之中最少。

政府最初預計每年從藝術及體育發展基金的藝術部分，撥款6,000萬元至盛事基金資助最少4項活動，楊潤雄樂見基金推出後不少大型活動都有提出申請，而基金支持多項大型活動在疫情後在香港舉行，符合成立基金的目標。

政府無具體評估活動經濟效益

參加人數方面，楊潤雄舉例指「ComplexCon香港2024」吸引逾3.2萬人參與，當中55%為訪港旅客，今年的巴塞爾藝術展香港展會則吸引來自40個國家及地區的242間畫廊參與，吸引約8萬名訪客，其中接近一半為旅客。他表示，不同活動的目標受眾有別，不應以一刀切方式評估活動效益，整體而言政府亦沒有具體評估活動帶來的經濟效益。