盛事帶動本月逾340萬人訪港 陳茂波：續吸高端客

三月是香港的「藝術月」，大量文化藝術活動在港舉行；另一邊廂，年度矚目的體育盛事香港國際七人欖球賽首度移師啟德體育園舉行。財政司長陳茂波表示，截至上周五，香港3月已接待逾340萬名旅客，旺區酒店入住率近九成。他指，政府會繼續推動「盛事經濟」，舉辦具吸引力的活動與展會，吸引更多高增值的商務旅客來港，為相關行業帶來更多生意機會。 陳茂波昨在網誌中表示，日前到訪於灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展，大會預計一連5日展會的入場人次，較去年7.5萬人次多。他續指，有來自歐洲的藝廊負責人稱，過去幾年一直到香港Art Basel參展，認為在此可以接觸到亞洲以至世界不同地方的藝術愛好者和買家，是他們深化該區域，以至國際市場連繫的重要平台。也有不少藝廊向他稱，今年銷情不俗，部分展品更在預展期間售罄。

此外，一連3日的香港國際七人欖球賽昨日結束，網誌影片中，陳茂波亦不忘向參與巴塞爾藝術展的人士「推銷」七欖。陳茂波表示，場內六十多個企業包廂亦早已全被認購。不少本周來港出席金融盛事的企業高管都跟他說，十分期待在連串密集的商務會議後，能抽空觀賞球賽以及參與其他的文化盛事，體驗香港的活力和多彩。 國際嘉賓稱香港恢復往昔活力 除文化和體育盛事外，由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇亦於上周舉行。陳茂波表示，跟這些國際嘉賓互動交流時，都認為香港恢復往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極；亦希望藉香港這個平台，探索更多到內地和區內的投資機會。