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2024-01-30 22:49:15

盛事經濟｜經民聯倡推動「演唱會經濟」　向政府提四方面建議

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台灣歌手林宥嘉2023年在港舉辦演唱會。(資料圖片)

台灣歌手林宥嘉2023年在港舉辦演唱會。(資料圖片)

政府宣布推動盛事經濟，經民聯指「演唱會經濟」已成為世界各地推動經濟復甦的重要辦法之一，建議政府應全力推動「演唱會經濟」、邀請更多具演唱會經濟的業界加入文藝盛事委員會、突破大型演唱會場地的樽頸，以及鼓勵經驗豐富的業內人士招攬國際級歌手來香港表演。

經民聯就推動「演唱會經濟」向政府提出4項建議。(資料圖片／中新社) 台灣歌手周興哲2023年在港舉辦演唱會。(資料圖片／陳奕釗攝) 挪威電音DJ及音樂人Alan Walker 2023年初在港舉辦演唱會。(資料圖片／陳奕釗攝) 經民聯認為，大型演唱會場地是香港的嚴重樽頸。(資料圖片) 經民聯建議政府全力推動「演唱會經濟」。(資料圖片／林俊源攝)

指過往經濟波動都靠演唱會提振經濟

美國樂壇天后Taylor Swift正舉行世界巡迴演唱會，當中亞洲場次包括日本東京和新加坡，惟未有落戶香港。經民聯今日(30日)就此向政府提出4項建議，以推動香港積極發展「演唱會經濟」，提升香港演藝娛樂產業的國際競爭力。

經民聯建議，港府要採取積極有為和清晰的態度推動「演唱會經濟」，主動吸引國際級歌手來港辦演唱會，以帶動旅遊、零售、餐飲等行業，又稱以往香港每當出現經濟波動，都是依賴舉辦演唱會等盛事來提振經濟，因此推動盛事經濟絕不能缺乏演唱會一環。

缺大型演唱會場地是嚴重樽頸

政府現時設有文化藝術盛事委員會，經民聯認為會內欠缺具備舉辦國際級歌手演唱會經驗的業界人士，建議政府羅致相關人士加入，加強委員會接洽國際級歌手能力。至於大型演唱會場地，經民聯形容這是香港的嚴重樽頸，因多年來未有興建新演唱會場地，而現有場地則未能容納大量觀眾，促請政府在可容納5萬名觀眾的啟德體育園落成前，必須想方設法、特事特辦解決場地樽頸問題。

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另外，經民聯希望港府應鼓勵經驗豐富的演唱會策劃、協調及製作人才，協助招攬國際級歌手來香港舉辦演唱會，重振香港演藝娛樂之都的雄風。

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