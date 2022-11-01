盛事續來 金融峰會今迎國際 陳茂波︰向世界宣告港復常

象徵香港對外復常的多項國際大型活動近日連接展開，其中「金融科技周」率先於昨日「打響頭炮」，「國際金融領袖投資峰會」和停辦3年的香港國際七人欖球賽亦陸續舉行。早前快測陽性的財政司長陳茂波昨以視像發言時稱，盛事接踵而來正告訴世界，「香港回來了，商業回來了，歡迎你們來到香港」。惟據報再有獲邀嘉賓未能到港出席峰會，包括巴克萊和黑石高層。有學者指，今次峰會主要是讓港府與國際機構「搞返好關係」，同時爭取海外曝光，增加外國對港投資的信心，但始終要全面放寬檢疫措施，方有利本港經濟發展。

香港金融科技周2022 (10月31日~11月4日)

國際金融領袖投資峰會 (11月1日~11月3日)

香港國際七人欖球賽 (11月4日~11月6日)

本港近期盛事連連，其中由財經事務及庫務局和投資推廣署主辦的「金融科技周」，昨率先在灣仔會展舉行。活動為期一周，有約250名嘉賓發表主題演講，逾一萬人參與。金管局主辦的「國際金融領袖投資峰會」，將於今日傍晚在西九M+博物館舉行歡迎晚宴，明日在四季酒店正式進行峰會，周四續有「與國際投資者對話」的專題討論環節。 日前在外訪時快測陽性的財政司長陳茂波，昨快速抗原測試結果呈陰性。政府昨指已安排陳茂波日內啓程回港，預計今午抵港，料有機會趕及親身出席明日峰會作主題演講。他昨在金融科技周發表視像演說時指，隨著投資峰會周三正式舉行，以及七人欖球賽周五舉辦，均是讓世界知道香港逐步復常，「我們正告訴世界，香港回來了，商業回來了，歡迎你們來到香港。」

許正宇：香港的優勢不可取代及複製 而本港舉行峰會期間，新加坡亦舉辦金融科技節。財經事務及庫務局長許正宇被問及如何應對新加坡競爭時重申，香港優勢很獨特和明顯，背靠國家、面對世界，又有一系列措施協助金融科技企業進入內地和大灣區，並吸引國際人才來港。他相信，香港的優勢「沒有任何一個地方可取代及複製」。他又認為，防疫政策未有影響本港吸引力，「0+3」下很多不同活動，都可以在香港舉行。 金管局總裁余偉文則稱，峰會有超過200人參與，代表超過1,000間金融機構，包括40名行政總裁，相信峰會能向外展示香港彈性，以及亞洲國際金融中心地位。 最少3金融機構嘉賓取消來港 惟峰會開始前夕，再有獲邀參加的金融機構高層取消來港。據報，美國黑石集團總裁格雷爾(Jonathan Gray)因感染新冠肺炎而不能來港，改由首席財務官Michael Chae參加；英國巴克萊銀行行政總裁文卡塔克里斯南(C.S. Venkatakrishnan)則因「工作安排」取消亞洲行程，不來港參與峰會。連同早前指確診新冠肺炎的美國花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)，至少有3名海外嘉賓取消來港。不過，跟據峰會的嘉賓名單，仍有多間國際金融機構的負責人將出席峰會多場專題討論，包括滙豐集團、渣打集團、摩根士丹利、高盛、瑞銀和貝萊德等高層。