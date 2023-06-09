盛事隨來 ! 國際龍舟賽相隔4年重臨

本港自復常之後盛事一浪接一浪！闊別10年的巨型橡皮黃鴨日前已再度訪港，明日起更會偕同伴在金鐘添馬公園對開的維港展出，再次供市民「打卡」拍照。另外，香港國際龍舟邀請賽將在緊接端午節的周末舉行，並增設「粵港澳大灣區錦標賽」和首度向勝出隊伍發放獎金。旅發局表示，這是全面通關後首個國際體育盛事，未來希望為體育盛事注入更多大灣區元素。
過去4年因反修例事件和疫情停辦的香港國際龍舟邀請賽，本月24和25日將於尖沙咀東海濱一帶舉行。今年比賽將設17項賽事，超過160個隊伍參與，他們分別來自10個國家及地區，包括杜拜、日本及首次參與的波蘭，而澳洲、泰國和菲律賓更會派出國家隊參賽。為鼓勵海外龍舟隊伍踴躍參與，旅發局更首次為國際錦標賽、國際公開金盃賽、粵港澳大灣區錦標賽、香港錦標賽及港澳盃提供現金獎，冠軍隊伍可獲1萬美元獎金，總獎金額高達100萬港元。
旅發局總幹事程鼎一表示，今次是本港全面通關後旅發局首個國際體育盛事，並特設「粵港澳大灣區錦標賽」，邀請澳門和其他9個大灣區城市，來港與港隊一較高下。旅發局今年亦首次與澳門合辦「港澳盃」，屆時將有6隊分別來自內地、泰國、菲律賓、澳洲、澳門及香港的隊伍參賽，他希望可促進大灣區城市互相交流，拓展港澳「聯線同遊」市場、推動「一程多站」旅遊，以及未來可為體育盛事注入更多大灣區元素，加強各個城市之間合作、豐富旅客旅遊體驗，以及建立大灣區的旅遊品牌。
港有望舉辦2027年世界龍舟錦標賽
香港龍舟隊隊長李健豪對於可再參加大型賽事感到興奮，表示港隊去年底已持續備戰，訓練強度已恢復至疫情前水平。同樣將參與龍舟邀請賽的女子隊隊長杜佩琪認為，能夠重回尖東比賽非常難得，希望市民和遊客能近距離觀賞、為健兒打氣。中國香港龍舟總會秘書長鍾志樂透露，有海外隊伍在比賽接受報名前，已查詢今年會否舉辦邀請賽。對於原定由香港主辦的世界龍舟錦標賽，最終被大會以本港防疫嚴格為由，今年8月移師至泰國舉行，他坦言對香港而言較可惜，本港已再向國際龍舟聯合會申辦賽事，相信本港有望舉辦2027年世界龍舟錦標賽。為吸引更多市民和旅客參與，旅發局本月19日起一連兩周會在星光大道擺放龍舟選手造型的LINE FRIENDS卡通角色裝置，供市民拍照留念。此外，尖沙咀東一帶多間餐廳在端午節當日(22日)至龍舟邀請賽的最後一日(25日)，一連4日提供七五折堂食優惠、啤酒買一送一等。
本港年初至今已舉辦多項盛事，程鼎一稱有關活動均吸引非常多旅客參加，盼龍舟邀請賽可吸引更多旅客訪港參與，同時提升本港的知名度。他又說，今年首5個月訪港旅客數字已突破千萬大關，是2017至2019年平均訪港旅客人次的四成多，期望能繼續好勢頭。不過，他坦言長途旅客量仍要一段時間才能逐步恢復，而本港機場、旅行社、酒店等的接待能力仍待進一步提升，暫仍維持今年全年2,600萬旅客人次的預測，不急於恢復至2017或2018年的高峰水平。