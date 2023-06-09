盛事隨來 ! 國際龍舟賽相隔4年重臨

本港自復常之後盛事一浪接一浪！闊別10年的巨型橡皮黃鴨日前已再度訪港，明日起更會偕同伴在金鐘添馬公園對開的維港展出，再次供市民「打卡」拍照。另外，香港國際龍舟邀請賽將在緊接端午節的周末舉行，並增設「粵港澳大灣區錦標賽」和首度向勝出隊伍發放獎金。旅發局表示，這是全面通關後首個國際體育盛事，未來希望為體育盛事注入更多大灣區元素。

過去4年因反修例事件和疫情停辦的香港國際龍舟邀請賽，本月24和25日將於尖沙咀東海濱一帶舉行。今年比賽將設17項賽事，超過160個隊伍參與，他們分別來自10個國家及地區，包括杜拜、日本及首次參與的波蘭，而澳洲、泰國和菲律賓更會派出國家隊參賽。為鼓勵海外龍舟隊伍踴躍參與，旅發局更首次為國際錦標賽、國際公開金盃賽、粵港澳大灣區錦標賽、香港錦標賽及港澳盃提供現金獎，冠軍隊伍可獲1萬美元獎金，總獎金額高達100萬港元。

旅發局總幹事程鼎一表示，今次是本港全面通關後旅發局首個國際體育盛事，並特設「粵港澳大灣區錦標賽」，邀請澳門和其他9個大灣區城市，來港與港隊一較高下。旅發局今年亦首次與澳門合辦「港澳盃」，屆時將有6隊分別來自內地、泰國、菲律賓、澳洲、澳門及香港的隊伍參賽，他希望可促進大灣區城市互相交流，拓展港澳「聯線同遊」市場、推動「一程多站」旅遊，以及未來可為體育盛事注入更多大灣區元素，加強各個城市之間合作、豐富旅客旅遊體驗，以及建立大灣區的旅遊品牌。