盜梁振英兒子梁傳昕帳戶訂24飛機餐　前地勤判80小時社服令

前特首梁振英之子梁傳昕，前年為他及家人在航空公司訂取往日本的行程後，遭人進入其帳戶更改資料，包括多訂了24份飛機餐，及把其名字改成「Leung Shit」(梁屎)。航空公司發現不尋常，經調查後發現一名前地勤員工曾入梁的帳戶作更改。該名前地勤早前承認刑事毀壞罪，今早(10日)在東區裁判法院，被判處80小時社會服務令。

為梁傳昕訂了24份飛機餐

被告黎紹泓(24歲、便利店兼職員工)，受聘於香港快運的地勤服務代理商。案情指，2019年12月1日，梁傳昕為他及其家人預定了於2019年12月前往日本的來回機票。惟在梁到達日本後幾天，HKExpress的職員發現梁的返程訂單中，出現了一些不尋常的要求，包括24頓膳食、5個行李限額等。

根據公司電腦紀錄顯示，梁傳昕的帳戶有多項未經授權的變更，包括把名字改成「Leung Shit」、試圖用一張無效的信用卡，購買共值3,375元的增值服務。據內部調查發現，作出上述操作的IP地址登記人為被告母親，被告亦居於該地址。被告曾任職香港快運地勤，但案發時已離職。

警誡下招認一時貪玩

其後香港快運有職員報警，警方接手調查後拘捕被告。他在警誡下招認因一時貪玩而「改啲餐單想整蠱吓佢哋」。同案另一被告郭尚文(22歲、地勤人員)仍未答辯，押後至8月24日再訊。

辯方替黎求情指，他的報告內容正面，並對於因為自以為是「好搞笑」的惡作劇而犯案一事感到後悔。感化官在報告中建議判罰感化令，但不建議判處社會服務令，因為考慮被告平日需照顧患有骨癌的母親，可能無暇兼顧社會服務令工作。

惟裁判官判刑時指，感化官不建議判處社會服務令的理據薄弱，加上案件情節嚴重，判刑須反映嚴重性，及被告表示願意履行社會服務令，故判處他接受80小時社會服務令。