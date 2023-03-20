盜竊案爆升37% 警睇片緝賊 破犯罪集團拘6人 專偷超市連鎖店生活雜貨食品

本港繼續步向復常，而經濟活動增加，連帶盜竊案件亦顯著上升。據警方資料，今年首兩個月的盜竊案件達3,341宗，較去年同期大增37%，其中店舖盜竊和雜項盜竊案件分別增35%和46%。警方早前亦搗破一個專向超市和大型連鎖店落手的盜竊集團，搜獲1,300件懷疑贓物，市值達60萬元，並拘捕6人。立法會議員邵家輝稱同意盜竊案件上升或與經濟復常有關，行內人手空缺亦構成盜竊風險。警方則提醒商店加強防盜設施，包括加裝高清閉路電視和雙重防盜閘門，市民亦要提防購得贓物，以免誤墜法網。
因應盜竊罪案上升，警方上月展開「致極」行動，分析每宗店舖盜竊案件和翻查閉路電視片段，最終鎖定一個以越南籍人士為骨幹的犯罪集團，本月9日拘捕6人，包括以「處理贓物罪」拘捕2名利用劏房單位的集團成員和2名到劏房買貨的人士，並以「盜竊罪」拘捕另外2名偷竊和運送贓物的集團成員。
警方同時在劏房單位內檢獲1,300件懷疑盜竊得來的貨品，包括洗頭水、牙膏、洗衣香味膠囊、香體露、沐浴露等，以至貴價蜜糖、奶粉、零食、罐裝鮑魚、XO醬食品，以及電熱水煲、紅外線煮食爐、風扇、插蘇拖板、手提浴室寶等家用電器。據初步點算，有關貨品總值達60萬元。
被盜店舖分布港九新界
警方深水埗警區反三合會行動組高級督察楊鐵豪指，據調查，所涉集團多選擇超市和大型連鎖店，在人流較多但店舖人手薄弱時行動，偷取沒有加裝防盜磁貼或體積較小的貨品。疑犯先將所偷物品放於旺角一個劏房單位儲存，再為貨品拍照並上載至社交平台，以低於市價三成的價錢發售，並多用現金交易。他預計，有關集團涉及至少30宗遍及港九新界的店舖盜竊，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。
警方防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺表示，今年1至2月整體盜竊案高達3,341宗，較去年同期的2,442宗，大增37%。其中雜項盜竊和店舖盜竊均破千，雜項盜竊有1,797宗，較去年同期多46%；店舖盜竊亦有1,207宗，同比增35%。今年1至2月共有1,237人因盜竊相關案件被捕，較去年同期增加29.8%。
店員一腳踢或讓賊人有機可乘
警方相信，隨著市面復常，社會經濟活動亦隨之增加，令「搵快錢」案件亦有所增加。立法會批發及零售界議員邵家輝接受本報訪問稱，同意有關說法；又提到現時業內人手不足，「全行都請唔到人，有啲零售店成千呎都係得一個人手，以前兩三個都可以巡下，而家一腳踢做晒所有嘢，服務顧客都已經困難，防盜上更構成風險。」他希望警方加強巡邏和執法，並在店舖內多作宣傳，加強前線人員和東主的防盜意識。
警建議多招防盜 裝高清CCTV保存30天影像
蔡頴鈺則建議，商戶可加裝有攝錄功能的高清閉路電視，保存影像至少30日，並可設定在非營業時間如有物品移動能透過手機收到警示，甚至遙距廣播以收阻嚇之效。商戶接收貨品後亦要盡快放上貨架和處理空紙箱，避免有人借回收紙皮為名，連箱帶貨運走。
她同時建議商戶使用雙重防盜閘門，令賊人不能單靠閘掣便可開閘，後門亦應選用較好鋼材。而現時防盜磁貼設計已愈來愈小，消磁機亦僅DVD機般大小，商戶可將防盜磁貼加進商品包裝內，價值較高貨品只擺放樣本。商戶亦不應在店內存放大量現金，如需要可聘用解款公司；甚至聘請保安公司評估商舖的保安風險。
針對雜項盜竊，她提醒速遞公司不要任由貨物隨意放在街上，應安排人員看貨，收貨的市民亦盡早安排相熟親友簽收和保存貨品，以免貨品在門外被盜。市民使用公廁時亦要留意財物，避免被盜或以魚鈎等道具釣走。
楊鐵豪則提醒，店舖盜竊為嚴重罪行，「盜竊罪」最高可判監10年。他同時呼籲市民在網上或實體店要提防來歷不明、價錢較市價低的物品，有機會為盜竊得來的貨品。市民若購買有關物品，有機會構成「處理贓物罪」，最高更會被判監14年。