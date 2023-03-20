盜竊案爆升37% 警睇片緝賊 破犯罪集團拘6人 專偷超市連鎖店生活雜貨食品

本港繼續步向復常，而經濟活動增加，連帶盜竊案件亦顯著上升。據警方資料，今年首兩個月的盜竊案件達3,341宗，較去年同期大增37%，其中店舖盜竊和雜項盜竊案件分別增35%和46%。警方早前亦搗破一個專向超市和大型連鎖店落手的盜竊集團，搜獲1,300件懷疑贓物，市值達60萬元，並拘捕6人。立法會議員邵家輝稱同意盜竊案件上升或與經濟復常有關，行內人手空缺亦構成盜竊風險。警方則提醒商店加強防盜設施，包括加裝高清閉路電視和雙重防盜閘門，市民亦要提防購得贓物，以免誤墜法網。

因應盜竊罪案上升，警方上月展開「致極」行動，分析每宗店舖盜竊案件和翻查閉路電視片段，最終鎖定一個以越南籍人士為骨幹的犯罪集團，本月9日拘捕6人，包括以「處理贓物罪」拘捕2名利用劏房單位的集團成員和2名到劏房買貨的人士，並以「盜竊罪」拘捕另外2名偷竊和運送贓物的集團成員。 警方同時在劏房單位內檢獲1,300件懷疑盜竊得來的貨品，包括洗頭水、牙膏、洗衣香味膠囊、香體露、沐浴露等，以至貴價蜜糖、奶粉、零食、罐裝鮑魚、XO醬食品，以及電熱水煲、紅外線煮食爐、風扇、插蘇拖板、手提浴室寶等家用電器。據初步點算，有關貨品總值達60萬元。

被盜店舖分布港九新界 警方深水埗警區反三合會行動組高級督察楊鐵豪指，據調查，所涉集團多選擇超市和大型連鎖店，在人流較多但店舖人手薄弱時行動，偷取沒有加裝防盜磁貼或體積較小的貨品。疑犯先將所偷物品放於旺角一個劏房單位儲存，再為貨品拍照並上載至社交平台，以低於市價三成的價錢發售，並多用現金交易。他預計，有關集團涉及至少30宗遍及港九新界的店舖盜竊，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。 警方防止罪案科培訓及支援組總督察蔡頴鈺表示，今年1至2月整體盜竊案高達3,341宗，較去年同期的2,442宗，大增37%。其中雜項盜竊和店舖盜竊均破千，雜項盜竊有1,797宗，較去年同期多46%；店舖盜竊亦有1,207宗，同比增35%。今年1至2月共有1,237人因盜竊相關案件被捕，較去年同期增加29.8%。 店員一腳踢或讓賊人有機可乘 警方相信，隨著市面復常，社會經濟活動亦隨之增加，令「搵快錢」案件亦有所增加。立法會批發及零售界議員邵家輝接受本報訪問稱，同意有關說法；又提到現時業內人手不足，「全行都請唔到人，有啲零售店成千呎都係得一個人手，以前兩三個都可以巡下，而家一腳踢做晒所有嘢，服務顧客都已經困難，防盜上更構成風險。」他希望警方加強巡邏和執法，並在店舖內多作宣傳，加強前線人員和東主的防盜意識。