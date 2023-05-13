盡「展」活力之旅 親子做運動 歡度愉快母親節

明日便是一年一度母親節，你計劃怎樣與媽媽慶祝？有沒有想過與媽媽一起做運動？由凝動香港體育基金主辦，並獲領展愛．匯聚計劃贊助的盡「展」活力之旅，將於今明兩天（2023年5月13-14日）假樂富廣場舉行，透過不同體能挑戰，讓一家人參與運動，盡展活力兼挑戰體能。

趁著今個母親節，不妨與媽媽一起前往樂富廣場，於廣場逛街飲茶後，再到廣場Zone A露天廣場及Zone B室外空間，一同參與這一連兩日，好玩的社區運動嘉年華，首500名報名及出席的家庭，更可獲防水袋一個。 多項運動體驗 挑戰體能 於Zone A露天廣場，特別安排了跑步及戰繩戰兩項AR運動遊戲體驗項目，讓你可以挑戰自己的體能。而在Zone B室外空間，更預備了家庭體能挑戰，多個適合家庭參與的體能及健身挑戰遊戲，挑戰手眼協調和敏捷能力，以及力量和耐力，會全日開放供親子一同參與。完成家庭體能挑戰後，大會會根據參加者所獲得的分數，送出包括風箏、飛盤、桌上遊戲及運動手錶等不同獎品。

於B區則預備了「門球」及「芬蘭木棋」，讓參加者試玩。參加者完成A區及B區所有活動後，可獲得活動福袋一個，內裡已隨機放有包括瑜珈墊、塑膠啞鈴、彈力帶、水樽、USB小風扇等運動用品，以鼓勵參加者日後多做運動。 多位運動員今早已率先帶子女一同參與嘉年華，他們都希望是次能讓更多人接觸體能及新興運動，能養成運動習慣。 參與遊戲化運動 培養小朋友運動習慣

現職香港田徑隊教練，亦是香港4 X 1,500米接力，前香港3,000米礙障賽、15公里和半馬拉松等多項紀錄保持者陳家豪，便帶同大女瑤瑤一同參加活動，而太太姚潔貞則要留在家中照顧剛滿月的細女。他指今年是一家四口第一次度過的母親節，更笑指雖然他與姚潔貞是長跑夫妻，但大女瑤瑤並不是特別喜歡運動，相對喜歡藝術，特別是繪畫。「我們都會鼓勵瑤瑤多做運動，但亦希望她能找到自己喜歡的興趣。而我亦希望瑤瑤可承繼父母的基因，日後當長跑運動員，跑出好成績。」他認為遊戲化運動的門檻較低，讓小朋友嘗試會更易開始養成運動的習慣。他並希望領展與凝動能繼續合作，將不同新運動項目帶到各區的商場，讓更多市民參與，並鼓勵市民養成運動習慣。 新手媽首個母親節 當榜樣鼓勵兒子運動