監警會到訪衝鋒隊　王沛詩：與市民難免有衝突會公平處理投訴

監警會主席王沛詩上週五聯同一眾委員和秘書處職員，到少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營與衝鋒隊前線警務人員交流，了解他們的日常工作，以及在執勤時面對的挑戰。



監警會聽取了新界北衝鋒隊代表介紹衝鋒隊的工作、編制、人員調配、裝備和各種訓練，以及衝鋒隊內特設的4個專隊，分別為小型無人機小隊、醫療支援小隊、山嶺搜救專隊和鏈鋸應變小組，如何應用各項裝備執行反罪惡和拯救的職務。其後，衝鋒隊向委員展示有關處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練，讓委員進一步理解衝鋒隊如何在挑戰重重和爭分奪秒的關頭分析形勢、精密部署並作出果斷決定。衝鋒隊成員亦分享處理不同突發事故的真實經歷，包括在偏遠地區追捕悍匪，以及在火災現場協助居民脫困，竭力保障市民的人身和財產安全。