監警會到訪衝鋒隊　王沛詩：與市民難免有衝突會公平處理投訴

監警會主席王沛詩上週五聯同一眾委員和秘書處職員，到少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營與衝鋒隊前線警務人員交流，了解他們的日常工作，以及在執勤時面對的挑戰。
監警會聽取了新界北衝鋒隊代表介紹衝鋒隊的工作、編制、人員調配、裝備和各種訓練，以及衝鋒隊內特設的4個專隊，分別為小型無人機小隊、醫療支援小隊、山嶺搜救專隊和鏈鋸應變小組，如何應用各項裝備執行反罪惡和拯救的職務。其後，衝鋒隊向委員展示有關處理家庭暴力事件和持械行劫、以真實事件為藍本的情景演練，讓委員進一步理解衝鋒隊如何在挑戰重重和爭分奪秒的關頭分析形勢、精密部署並作出果斷決定。衝鋒隊成員亦分享處理不同突發事故的真實經歷，包括在偏遠地區追捕悍匪，以及在火災現場協助居民脫困，竭力保障市民的人身和財產安全。
王沛詩：衝鋒隊在前線難免與市民有衝突
王沛詩表示，不論在日常執勤或平息「暴亂」期間，衝鋒隊均對社會貢獻良多。衝鋒隊經常站在打擊罪案及處理危機事件的最前線，與市民接觸時難免會產生衝突，衍生投訴。而監警會在處理投訴時，一直秉持以事實為基礎，以證據為依歸的原則，保障市民的申訴權力，同時保護執法人員免遭惡意指控，為雙方主持公道。王表示和委員將總結是次參觀活動的經驗，並融會於日後的審核過程，確保每宗投訴個案的處理公正持平。
監警會近年通過有關衝鋒隊的投訴個案，主要是在衝鋒隊人員執行截停搜查行動、處理刑事案件現場和排解激烈家庭衝突的過程中產生。監警會會公平審核投訴個案，亦提出切實可行的服務質素改善建議，在各方面協助警隊提升服務質素，從而減少不必要的投訴。