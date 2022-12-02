監警會到訪西九龍交通行動基地，了解警方運用科技協助執法。

監警會主席王沛詩日前聯同11名委員和13名秘書處職員，前往警方西九龍交通行動基地，了解警方如何運用科技協助交通執法，以及減少相關的投訴。一眾委員亦和前線交通警員會面，了解他們在執勤時應對的挑戰。

在過去5年，與交通相關的投訴個案數目，均佔每年整體投訴數字接近20%，當中逾九成涉及疏忽職守、行為不當、態度欠佳等性質輕微的指控。監警會就投訴所得的觀察，合共提出14項涵蓋交通執法和交通意外調查的服務質素改善建議，並鼓勵警方繼續推動科技應用，為市民提供更佳的服務。