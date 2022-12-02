監警會到訪西九龍交通行動基地，了解警方運用科技協助執法。

監警會主席王沛詩日前聯同11名委員和13名秘書處職員，前往警方西九龍交通行動基地，了解警方如何運用科技協助交通執法，以及減少相關的投訴。一眾委員亦和前線交通警員會面，了解他們在執勤時應對的挑戰。
在過去5年，與交通相關的投訴個案數目，均佔每年整體投訴數字接近20%，當中逾九成涉及疏忽職守、行為不當、態度欠佳等性質輕微的指控。監警會就投訴所得的觀察，合共提出14項涵蓋交通執法和交通意外調查的服務質素改善建議，並鼓勵警方繼續推動科技應用，為市民提供更佳的服務。
車內速度及自動車牌識別綜合系統增打擊罪行能力
交通總部代表向監警會講述警方的科技應用策略如何提高執法的準確性和效率，並有助減少與市民之間的磨擦。其中，警隊的流動攝錄隊和電子告票系統不僅有效打擊違例泊車的情況，更可降低告票的爭議比率和相關的投訴；而本年度引入的「車內速度及自動車牌識別綜合系統」，則進一步增強警隊打擊交通罪行的能力。警隊更於今年推出「影住駕」微信小程式，讓市民可在網上舉報非緊急交通違例事項。
監警會委員亦獲邀參與示範打擊酒後駕駛的「檢查呼氣測試」，以及針對藥駕和毒駕的「快速口腔液測試」。其中，「快速口腔液測試」較昔日的測試方法大幅縮減檢測時間，而且準確度高，進一步增強舉證可靠性和執法效能。