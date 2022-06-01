監警會赴機動部隊總部 跟進警方加強處理騷亂培訓情況

監警會於2020年曾發表報告，以檢討警隊的武力使用指引和守則，並加強警務人員就處理騷亂的培訓。監警會主席王沛詩聯同11名委員和15名秘書處職員，於周一(5月30日)前往警察機動部隊總部，跟進警方落實專題審視報告改善建議的情況。
監警會今日發出新聞稿，指主席王沛詩在參觀後表示，警隊正積極落實會方在專題審視報告提出的52項改善建議。其中，警方就武力使用的建議推出多項改善措施，藉此提升前線人員處理騷亂情況的能力 ，「是次活動不僅讓委員了解警方如何在有需要時使用最低程度武力處理騷亂，以維持公共秩序，更有助會方公平地審核由騷亂衍生的投訴個案。」
警察機動部隊校長向監警會講述部隊於五大範疇採取的跟進行動，包括前線人員的防暴訓練、處理騷亂的指揮和協調工作、在騷亂中向公眾發放訊息、催淚煙的效果，以及警方處理騷亂的指引。警察機動部隊亦向監警會展示一系列低殺傷力武器，並指警方在使用相關武器時，會嚴格遵守海外製造商編撰的操作手冊，以及符合聯合國《執法人員使用武力和火器的基本原則》。
警方向監警會介紹「劍齒虎」裝甲車
警方亦強調，目前多個外國執法機關均有採用這些低殺傷力武器。自1997年回歸以來，部隊亦逐步轉用殺傷力較低的武器和彈藥，一方面盡量減少對騷亂人士造成的身體損傷，另一方面讓前線人員能夠有效處理不同的騷亂情況。警方亦介紹最新購置並即將投入使用的防彈「劍齒虎」裝甲車及小型人群管理特別用途車。
監警會隨後觀看一系列以情境為本的實踐演習，從中了解前線警務人員在提升武力使用的認知後，如何運用不同程度的適當武力和防暴戰術，處理各種規模的騷亂活動。4名監警會委員更親身穿上全套防暴裝參與演習，體驗防暴小隊如何應對騷亂情況的嚴峻挑戰。這些經驗將有助委員進一步了解防暴人員可能遭受投訴的情況。