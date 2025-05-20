盧寵茂出席世界衛生大會　稱特區政府高度重視抗菌素耐藥性威脅

盧寵茂：已將「三重消除」列為高優先事項

除了出席全體會議外，盧寵茂教授和林文健亦與世衛全球艾滋病、肝炎和性傳播感染規劃司司長會面。盧寵茂表示，香港特區政府一直致力促進及維護母嬰健康，亦已將消除愛滋病病毒、梅毒和乙型肝炎母嬰傳播列為高優先事項。特區政府已根據世衛的指引，初步評估香港在「三重消除」工作的進展和果效，並計劃於今年向世衛提交驗證「三重消除」的申請。當局會繼續與西太平洋區域驗證秘書處保持緊密聯繫，以推進有關進程。

在與世衛抗微生物藥物耐藥性事務代理助理總幹事期間，盧寵茂表示，特區政府一直高度重視抗菌素耐藥性帶來的威脅，並先後推出兩份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，在「一體化健康」的框架下，在不同界別落實了一系列相應的防控措施，包括監測、完善抗菌素的使用、宣傳教育和培訓等，阻止抗菌素耐藥問題蔓延。