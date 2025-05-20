盧寵茂出席世界衛生大會　稱特區政府高度重視抗菌素耐藥性威脅

醫務衞生局局長盧寵茂和衞生署署長林文健，昨日以中國代表團成員身分出席在瑞士日內瓦出席世衛第七十八屆世界衛生大會。
盧寵茂：已將「三重消除」列為高優先事項
除了出席全體會議外，盧寵茂教授和林文健亦與世衛全球艾滋病、肝炎和性傳播感染規劃司司長會面。盧寵茂表示，香港特區政府一直致力促進及維護母嬰健康，亦已將消除愛滋病病毒、梅毒和乙型肝炎母嬰傳播列為高優先事項。特區政府已根據世衛的指引，初步評估香港在「三重消除」工作的進展和果效，並計劃於今年向世衛提交驗證「三重消除」的申請。當局會繼續與西太平洋區域驗證秘書處保持緊密聯繫，以推進有關進程。
在與世衛抗微生物藥物耐藥性事務代理助理總幹事期間，盧寵茂表示，特區政府一直高度重視抗菌素耐藥性帶來的威脅，並先後推出兩份《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，在「一體化健康」的框架下，在不同界別落實了一系列相應的防控措施，包括監測、完善抗菌素的使用、宣傳教育和培訓等，阻止抗菌素耐藥問題蔓延。
盧寵茂和林文健又與新加坡衞生部常任秘書賴慧玲會面，就傳染病防控及監測、流行病學調查、應對有重大公共衞生影響的傳染病、打擊抗菌素耐藥性行動以及藥械規管等方面作出交流。兩人亦參與由國家衞健委、埃塞俄比亞、秘魯、坦桑尼亞及泰國衞生當局合辦，以「數智賦能初級衞生保健促進全民健康覆蓋」為主題的邊會。
另外，盧寵茂和林文健前日抵達日內瓦後，隨即與國家衞健委主任雷海潮和中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表陳旭會面，討論內地和香港醫療衞生的最新發展，以及香港在世衛相關工作方面的參與。盧寵茂和林文健今日繼續出席世界衛生大會。
原文刊登於 香港電台