盧寵茂向瑞士製藥及醫療集團介紹香港發展醫療創新樞紐等措施

醫務衞生局局長盧寵茂昨日從日內瓦轉抵巴塞爾，率領代表團展開瑞士訪問行程，包括到訪跨國製藥及醫療企業諾華集團和羅氏，與兩個製藥集團的高層人員會面，盧寵茂在會面時重點介紹香港特區政府在發展醫療創新樞紐方面的措施，包括優化藥物及醫療器械審批制度和推動臨床試驗的產業發展。
特區政府會優化現行的藥物審批和註冊制度
盧寵茂說，去年施政報告宣布，特區政府會優化現行的藥物審批和註冊制度，在6個月內已取得一定成果，包括實施新的藥物審批機制即「1+」機制。
特區政府今年上半年內會成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」籌備辦公室，就重整及加強藥械及技術監管和審批制度作研究，為成立管理中心並邁向「第一層審批」提出建議和步驟。
他又說，特區政府今年年底前會於河套成立「大灣區國際臨床試驗所」，提供一站式臨床試驗支援服務，推動本港成為亞洲區領先的臨床試驗中心。
盧寵茂鼓勵瑞士藥廠透過「港澳藥械通」安排惠及內地病人
盧寵茂鼓勵瑞士藥廠善用「1+」機制，將新研發藥物引入香港以應付本地醫療需要，並透過「港澳藥械通」的安排惠及粵港澳大灣區內地城市的病人。他亦歡迎瑞士藥廠來港進行臨床試驗，以促進先進生物醫藥技術的轉化和臨床應用。
原文刊登於 香港電台