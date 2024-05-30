盧寵茂向瑞士製藥及醫療集團介紹香港發展醫療創新樞紐等措施

醫務衞生局局長盧寵茂昨日從日內瓦轉抵巴塞爾，率領代表團展開瑞士訪問行程，包括到訪跨國製藥及醫療企業諾華集團和羅氏，與兩個製藥集團的高層人員會面，盧寵茂在會面時重點介紹香港特區政府在發展醫療創新樞紐方面的措施，包括優化藥物及醫療器械審批制度和推動臨床試驗的產業發展。

特區政府會優化現行的藥物審批和註冊制度

盧寵茂說，去年施政報告宣布，特區政府會優化現行的藥物審批和註冊制度，在6個月內已取得一定成果，包括實施新的藥物審批機制即「1+」機制。