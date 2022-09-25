盧寵茂稱將考慮放寬社交距離措施 入境免檢疫有難度

本港疫情數字有回落趨勢，醫務衞生局長盧寵茂稱，有空間考慮放寬社交距離措施，會盡快做；至於經機場入境檢疫，何時再縮短至「0+0」、即完全免檢疫，盧寵茂稱難列明條件及時間表，強調抗疫之路要穩陣，否則「路毀人亡」。

明日起從海外及台灣經機場入境人士檢疫減至「0+3」、即毋須酒店檢疫，改為居家3天醫學監察，期間無確診可上班上學，但不可以去食肆等處所。盧寵茂在一個電視節目稱，現階段不調整至「0+0」、即完全免檢疫，是因為數據顯示不合適，他指社區檢測陽性比率都是大概百分之一，外地來港的旅客仍然是百分之三，除了有3倍風險亦包括可能有多種新變種病毒。



本港何時能有「復常路線圖」仍是未知之數，盧寵茂稱變數太多、有難度，強調要記住年初第五波嚴峻疫情的教訓，「香港政府作為總工程師，帶著700萬人去走這條抗疫的路，我們必須要確定這條路是穩妥，是不會路毀人亡。」