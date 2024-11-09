盧寵茂：中央器官捐贈登記名冊逾38萬人登記創新高

醫務衞生局局長盧寵茂出席於北京舉行的中國醫師協會2024年肝膽外科學術會議暨器官移植與仿生醫學論壇，與專家交流海內外有關器官移植的最新發展，並探討加強內地與香港之間在器官捐贈及移植相關領域的合作。

盧寵茂在論壇開幕式上致辭時表示，特區政府一直大力宣傳器官捐贈，並自2016年起將每年11月第二個星期六定為「器官捐贈日」，即剛好是今天。截至今年9月，本港中央器官捐贈登記名冊的登記人數超過38萬，達到歷年新高。

他又提到在2022年12月，香港與內地歷史性地成功進行了跨境器官捐贈的第1宗個案，為當時4個月大的女嬰芷希成功完成心臟移植。他表示，此案例不僅充分體現內地與香港血濃於水、亦為輪候器官移植的病人增加器官配對成功的機會。醫衞局與醫院管理局以這次成功經驗為基礎，正持續積極與內地有關單位，緊急請求器官移植的機制恆常化。