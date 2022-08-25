盧寵茂：將積極融入大灣區中醫藥發展

醫務衞生局、衞生署和醫管局代表今日以視像形式，出席第四屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會。醫務衞生局長盧寵茂致辭時指，中醫藥是香港醫療體系的重要部分，特區政府會進一步加強香港在《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020-2025年）》藍圖下的角色，積極協調香港中醫藥界持份者融入國家和粵港澳大灣區的中醫藥發展大局，並支持落實各項政策措施，充分發揮香港的獨特優勢。



盧寵茂又指，在粵港澳大灣區中醫藥高地建設的框架下，香港在人才培訓及交流、中醫服務發展、中藥標準制定及產業發展等方面，取得不少重要成果，期望未來與大灣區進一步深化合作，為香港中醫藥發展注入更多動力。 他又表示，香港作為國家國際窗口的重要角色，會推動大灣區中醫藥的傳承創新，以及中醫藥國際化等。