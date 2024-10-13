盧寵茂：接連發生錯誤放置鼻胃喉事件　將加強實習醫生支援及培訓

對於東區醫院發生插錯鼻胃喉事件，醫務衞生局局長盧寵茂表示，對任何醫療事故都非常關注，特別對受影響的病人感到非常難過及抱歉，但醫療涉及人的操作及程序問題，今次是接連發生事件，都與實習醫生在操作或判斷可能有關係，因此未必是個人的問題，而是涉及系統性問題，因此會從三方面的工作進行，包括加強實習醫生的支援，鼓勵他們遇到問題時提出，高級的醫生會會給予支援。

盧寵茂表示，已指示醫管局在短時間內，預計在本月內加強對處理鼻胃喉的能力，以強化實習醫生在這方面的能力，確保他們有更多在職培訓。至於問題的根源亦牽涉醫學院教學的培訓，因此會與兩間醫學院溝通，確保實習醫生有足夠的臨床能力。 盧寵茂又說，對於有人提議不由實習記醫生進行這些步驟，改由高級醫生進行，他認為不是最徹底的解決方法，只是將責任推高上一層，如實習期間不能執行及承擔責任，不可能成有經驗及有能力的醫生。他表示，如將常見臨床步驟全部交由較高級的醫生進行，只會將醫療系統拖垮，影響醫療質量。