盧寵茂：接連發生錯誤放置鼻胃喉事件　將加強實習醫生支援及培訓

對於東區醫院發生插錯鼻胃喉事件，醫務衞生局局長盧寵茂表示，對任何醫療事故都非常關注，特別對受影響的病人感到非常難過及抱歉，但醫療涉及人的操作及程序問題，今次是接連發生事件，都與實習醫生在操作或判斷可能有關係，因此未必是個人的問題，而是涉及系統性問題，因此會從三方面的工作進行，包括加強實習醫生的支援，鼓勵他們遇到問題時提出，高級的醫生會會給予支援。
盧寵茂表示，已指示醫管局在短時間內，預計在本月內加強對處理鼻胃喉的能力，以強化實習醫生在這方面的能力，確保他們有更多在職培訓。至於問題的根源亦牽涉醫學院教學的培訓，因此會與兩間醫學院溝通，確保實習醫生有足夠的臨床能力。 盧寵茂又說，對於有人提議不由實習記醫生進行這些步驟，改由高級醫生進行，他認為不是最徹底的解決方法，只是將責任推高上一層，如實習期間不能執行及承擔責任，不可能成有經驗及有能力的醫生。他表示，如將常見臨床步驟全部交由較高級的醫生進行，只會將醫療系統拖垮，影響醫療質量。
當局就3個月大女嬰向國家衛健委請求可移植心臟
盧寵茂出席香港移植及透析人士運動會後又表示，希望活動宣揚永不放棄的精神，亦為需要移植的病人打氣，現時醫院亦有病人等候器官移植，包括威院的37歲媽媽等候換肺，兒童醫院的3個月大女嬰祈祈正等候心臟移植。就祈祈的情況，當局已向國家衛健委發信，提出請求，國家的部委亦積極回應，但器官捐贈的數量不多，亦考慮到要有體型相近的心臟，並不容易，但仍會抱著希望。原文刊登於 香港電台