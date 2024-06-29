盧寵茂：考慮各方面調整急症室收費　擬增癌症自費藥物資助

他說，現時急症室收費遠較家庭醫生便宜，造成誘因令患者一有不適，即時走到急症室，相信價錢肯定是其中的原因。 盧寵茂在港台節目《星期六問責》說，一般傷風感冒醫療負擔有限，但癌症、中風或心臟病等患者經濟壓力很大，希望以一個保險概念調整收費，將財政人力資源調配予急症重症患者，令全港市民有更好保障。

他提到，部分癌症自費藥物費用每年高達幾十萬，對基層甚至中產家庭帶來負擔，不希望有市民因為擔心費用高昂而不用藥，當局考慮增加他們資助，包括採用共付模式，或為重症患者費用封頂，避免無止境付出。

盧寵茂說，現時目標在30分鐘內處理9成第三類緊急患者，但現時達標率只有約7成，又指第四類次緊急和第五類非緊急患者佔整體急症室求診人次6成，大部分毋須到急症室，反問急症室是否要變成普通科門診。 被問到現時夜診服務是否不足，有意見提出增設24小時門診，盧寵茂說，如果要將門診服務時間延長至猶如便利店，「隨時總有一間喺左近」，代價將會相當高，認為醫生護士屬寶貴資源，不希望調配公立醫護人員全晚等候患者到場求診。