盧文端倡集中拼經濟 不宜本年度展開23條 梁君彥：未納立法議程 保安局：續推展適時諮詢

《基本法》第23條立法進度備受關注。立法會梁君彥表示，政府已提交新立法年度議程，30多條法案中，不包括基本法23條立法，相信當局在適當時候會提交。而全國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文，亦指香港不宜在今個立法年度，展開23條立法及公眾諮詢工作。保安局發言人重申，23條立法是特區憲制責任，亦有其實際需要，會繼續積極推展相關立法工作，適時展開公眾諮詢。

行政長官李家超上月曾指，保安局已完成立法初稿；但為預防出現最極端情況，已要求保安局草擬第二稿，希望今年內或最遲明年完成工作。但全國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文指，香港不宜在今個立法年度，展開23條立法及公眾諮詢工作。他指，在全球全面通關復常的大環境下，香港最迫切的任務是急起直追，將失去的機會搶回來。香港要將優勢和潛力最大化地釋放，加強聯通世界，而不是分散精力應對23條立法爭議。

盧：國安法已「保底」

他認為，香港已有《港區國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性，可慢慢周詳籌劃，加上台灣下半年將進入大選敏感時刻，如香港因23條立法引發爭議，極有可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制，阻礙和平統一進程；在國際形勢急劇變化下，23條立法亦需時研判謀劃，以適應新形勢的需要。

立法會主席梁君彥昨會見傳媒時稱，尊重盧文端的意見，又透露政府早前提交的新立法年度議程，30多條法案中不包括基本法23條立法，但相信當局在適當時候會提交，立法會將盡其能力審議。

