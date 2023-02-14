盧文端倡集中拼經濟 不宜本年度展開23條 梁君彥：未納立法議程 保安局：續推展適時諮詢

《基本法》第23條立法進度備受關注。立法會梁君彥表示，政府已提交新立法年度議程，30多條法案中，不包括基本法23條立法，相信當局在適當時候會提交。而全國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文，亦指香港不宜在今個立法年度，展開23條立法及公眾諮詢工作。保安局發言人重申，23條立法是特區憲制責任，亦有其實際需要，會繼續積極推展相關立法工作，適時展開公眾諮詢。
行政長官李家超上月曾指，保安局已完成立法初稿；但為預防出現最極端情況，已要求保安局草擬第二稿，希望今年內或最遲明年完成工作。但全國僑聯副主席盧文端昨在報章撰文指，香港不宜在今個立法年度，展開23條立法及公眾諮詢工作。他指，在全球全面通關復常的大環境下，香港最迫切的任務是急起直追，將失去的機會搶回來。香港要將優勢和潛力最大化地釋放，加強聯通世界，而不是分散精力應對23條立法爭議。
盧：國安法已「保底」
他認為，香港已有《港區國安法》「保底」，23條立法沒有很大迫切性，可慢慢周詳籌劃，加上台灣下半年將進入大選敏感時刻，如香港因23條立法引發爭議，極有可能讓民進黨藉機抹黑一國兩制，阻礙和平統一進程；在國際形勢急劇變化下，23條立法亦需時研判謀劃，以適應新形勢的需要。
立法會主席梁君彥昨會見傳媒時稱，尊重盧文端的意見，又透露政府早前提交的新立法年度議程，30多條法案中不包括基本法23條立法，但相信當局在適當時候會提交，立法會將盡其能力審議。
黎棟國：所有議員準備好
保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，最重要是做好草擬工作，草案做得完善。他指，政府已經表明在明年年底前完成立法工作，相信立法會所有議員都準備好，只要政府呈交草案，議員會配合政府從速審理。行政會議成員、立法會保安事務委員會主席陳克勤相信，即使政府集中處理經濟民生事宜，仍有政治力量處理國家安全的工作，又指不同社會環境及政治狀況都涉及不同時機，若用時機作解釋，立法工作或難以完成。
陳克勤稱，以他了解，當局就基本法23條立法的草擬工作已到最後階段，現僅待時機公布。他又指，雖然事務委員會上半年的議程未包括23條，但若當局希望於今年中討論，可安排特別會議，再成立法案委員會。
保安局發言人昨回覆指，基本法23條立法是香港特區的憲制責任，亦有其實際需要。除了要有效應對過去和現在的國家安全風險及威脅外，立法建議亦需具有足夠前瞻性，亦必須在執行方面切實可行，並能有效維護國家安全。發言人重申，特區政府會繼續積極推展相關立法工作，並會適時展開諮詢。
逾20議員赴中聯辦春茗
另外，立法會20多名議員連同行政會議成員昨獲邀到中聯辦春茗。梁君彥透露，新任中聯辦主任鄭雁雄在會上作簡短講話，勉勵他們跟隨「愛國愛港」、「由治及興」的大方針，為市民做事，他又已邀請鄭雁雄在適當時候到立法會。