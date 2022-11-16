盧文端料防疫要顧內地觀感 李家超：不再討論「零加幾多」

本港實施「0+3」入境安排一個半月，坊間持續有聲音要求進一步放寬至「0+0」。全國僑聯副主席盧文端指，港府久久未推「0+0」出於要顧及內地看法，以免誤會香港「完全不設防」。特首李家超稱，每人對「0+0」的理解有異，明言他不會再討論「零加幾多」入境政策，重申放寬防疫的同時，須確保不會增加內地風險。

自9月26日入境限制改為「0+3」後，本港每日確診數字未見急增或反彈，社會不斷有意見盼進一步放寬至「0+0」。盧文端在報章撰文表示，可理解再要求「0+0」的心情，但港府實際上已在風險可控的前提下，盡可能取消一些限制，形容目前的「0+3」已差不多等於「0+0」。

港府放寬入境限制可供內地參考

盧文端解釋，不直接改為「0+0」涉及特別考慮，最主要是顧及內地看法，否則當被誤會成「完全不設防」時，本港就更難提出方便港人進入內地的安排。他認為，不可將「動態清零」與放寬入境限制對立，而是並行不悖，又指港府大幅放寬入境限制不但獲中央「大力支持」，且為內地提供「先行先試」的重要參考作用。

李家超昨出席行政會議前，被問到政府是否已放棄「0+0」方案，他指每個人對「0+0」理解不一，故不會以「零加幾多」形容及再討論相關入境防疫政策。他強調，現時最重要是本港已取消酒店檢疫要求，整體防疫政策方向是在風險可管控下，盡量減少限制措施。他並回應指，本港有責任確保不會增加內地疫情風險，若與內地就「逆隔離」方案達成共識，便可考慮增加往來兩地的名額。

一直爭取「0+0」的立法會議員田北辰昨向傳媒稱，若「0+3」是中央底線他無話可說，但都會接受，又指入境人士在機場要接受核酸檢測是「底線」，但次數可調整。