盧文端稱23條立法無必要急於求成　團結大多數人至為重要

全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文指，香港在《基本法》23條立法問題上，沒有必要急於求成。而《國安法》實施之後，國家安全得到有力保障，香港有更多的時間和空間，根據複雜國際形勢的變化，周全部署做好相關的立法工作。

盧文端：23條立法不會急就章

盧文端解讀港澳辦主任夏寶龍「全面準確貫徹實施香港國安法」的最新講話，表達3個觀點。第一，國安雖屬中央事權，但中央按照「一國兩制」的方針，處理香港國家安全問題，體現了對香港特區的高度信任和充分尊重；第二，國安法之下香港開放的大門，只會愈開愈大、包容性只會愈來愈強，相信《基本法》第23條立法不會急就章，而會審時度勢、周詳考慮；第三，《國安法》只針對危害國家安全的極少數人，要團結大多數，這仍然是香港的重要工作。

他指出，香港是中國最開放、最重要的國際金融中心，香港的金融不僅是自身經濟命脈，更是國家最重要的國際金融平台，是內地聯通國際金融市場的主要通道和紐帶。而中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，並以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。

團結一切可以團結的人

盧文端又認為，實施《國安法》之後，團結一切可以團結的人，為確保「一國兩制」行穩致遠，是擺在香港社會各界面前的重要課題。中央也極為珍視香港得天獨厚的顯著優勢，非常重視香港在國家更高水平的對外開放作用。