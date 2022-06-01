盧文端︰雙普選仍會落實　惟需貫徹新選制原則要求

中國國家主席習近平接見上京接受特首任命的李家超時指，香港的新選舉制度須倍加珍惜、長期堅持，惹來香港會否落實普選的質疑。全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，解釋習近平主席的有關說話不單止是新選制須在較長時間保持穩定，而且要求將來實行雙普選，也要貫徹新選制所確立的原則要求，敦促新一屆特區政府須努力落實中央領導重要指示。

指想藉雙普選改變香港政治格局屬幻想

盧文端指，全國人大決定修改完善香港選制時，未有改變雙普選的條文和目標，因此雖然長期堅持新選舉制度，但未來仍要落實雙普選，認為習近平所說的長期堅持有兩重含義，第一是新選舉制度要在較長時間保持穩定，為一國兩制行穩致遠和香港長期繁榮穩定保駕護航；二是將來落實雙普選，需遵循新選制所確立的原則要求，包括全面落實「愛國者治港」原則、保障香港市民當家作主，以及形成社會各階層界別廣泛、均衡參與的政治格局。他表示，未來的雙普選必然是新選制規限下的雙普選，寄望通過雙普選改變香港政治格局甚至奪取香港管治權的想法，是異想天開的幻想。

稱習近平「不動搖」論是回應中央改變「一國兩制」不實指摘

他又指，習近平強調中央全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心從沒有動搖，更不會改變，是要消除有關「一國兩制」能否持續的擔心，也是回應中央改變「一國兩制」的不實指摘；而中央表達對候任行政長官李家超的充分肯定，信任並寄予厚望，也是落實全面管治權的重要體現。