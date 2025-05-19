盧煜明李焯芬坐鎮聖若瑟港科院論壇，與500師生分享科研成就志趣。

聖若瑟書院聯同香港科學院在上周六 (17日)舉辦科學論壇。香港科學院院長兼香港中文大學校長盧煜明教授和香港大學榮休副校長李焯芬教授，當日於論壇上與超過500多名師生，分享科研經歷，鼓勵年輕一代投入探索科學。 煮公仔麵、看哈利波特啟發研究方向 「無創產前檢測之父」盧煜明教授為該校1983年中七畢業生，當年他的生物科恩師也在論壇現場。他憶述自己從煮公仔麵、看電影《哈利波特》，啟發研究的方向，最終突破技術瓶頸，又提到與史丹福教授就專利權打官司的往事，又坦言在科學界中要成為「第一次」才有價值。

盧煜明寄語有志成為科學家的學生，要細心留意生活中的細節，往往可以從看似不相關的事中獲得靈感。他並藉着其申請專利的經驗，建議有志把技術產業化的人士開設公司申請專利，產生更高的經濟價值。他又形容現今人員所擁有的研究經費和機會均較以前充裕很多，加上香港有稅務優惠等優勢，現時香港的科創「好好做」，希望年輕人能把握這個科創黃金時代。

讀書報告培養出閱讀習慣 國際著名岩土力學及水利專家李焯芬在1965年於聖若瑟書院預科畢業，職業生涯中曾參與國內外多個核電站、大壩及基礎設施的建設。他在論壇上分享了「三峽大壩的過去、現在及未來」，憶述當年在中學，每個課室都有圖書櫃，老師要求同學們每兩周提交讀書報告，使他培養出閱讀習慣，受益一生。

李焯芬笑言，如果返回中學時代會告訴自己珍惜學習機會，無論未來選擇甚麼職業或路向，只要用心做好想做的事，就會從中找到趣味，把事情做好。他寄語學生要「活好當下」，在每個時段專心做好一件事，不要分心，並表示現時香港科創發展資源較很多外國地方優勝，希望香港學生好好把握機遇。