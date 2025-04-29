熱門搜尋:
新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 謝霆鋒 特朗普關稅戰 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-29 11:22:42

盧煜明稱關稅戰利中大招教授　內地生或改來港留學

分享：
1629781357_OD.jpg

盧煜明稱關稅戰利中大招教授，內地生或改來港留學。 (中大提供)

中文大學校長盧煜明接受多份報章訪問表示，在國際關係動盪下教授等人才會被吸引來港發展，是中大招募人才的好機會。香港近年大力搶人才，積極推動創科，加上本身有低稅制、大灣區市場等優勢，對於想發展科技、想落地、想創業的教授而言，可能會選擇在這時間加入香港，亦有內地生可能因為中美角力而不到外國，改為來港留學。

計劃籌募成立研究生書院

對於近年中大內地教學人員比例已超越本地教員人數，盧煜明說近年內地學術水平提升不少，不少優秀學生出國受訓後回流，剛好獲中大取錄，強調中大收生及招聘均採用公平原則，會挑選「最叻的人才」，中大亦一定投放資源搶人才，又透露計劃籌募數億元成立研究生書院，並會邀請各地教師來港考察，加強他們對中大的認識，吸引更多非本地生來港升學。

adblk5
全球人才競爭力排名2024｜前十有2亞洲城市 呢個國家第一（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜10.奧地利（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜9.香港（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜8.荷蘭（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜7.挪威（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜6.冰島（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜5.丹麥（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜4.瑞典（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜3.盧森堡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜2.新加坡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜1.瑞士（am730製圖）

不會削減「策略性」及必要項目

對於政府削減大學撥款，以及中大須向政府退還超過10億元儲備，盧煜明表示對校方有一定壓力，但樂意與政府共渡時艱，個別不急切或非必要的項目或會延遲，強調不會削減大學的「策略性」及必要項目。問及會否意味從人文社科「開刀」，他指10億元的回撥會在各方面平均分布，而首年削減的2%撥款，亦會平均地在不同單位抽取，不過到明年削減4%，就要再小心審視。

不會與第三所醫學院構成競爭

盧煜明又重申支持重建學生會，學生事務處亦就此與學生代表緊密合作。他又指，歡迎日後的學生會表達意見，但需要合法合規。他又表示生物醫學領域發展空間很大，不會與第三所醫學院構成競爭，期望日後能促進更多合作。

adblk6

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad