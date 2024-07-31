盧煜明與「超級狀元」師弟談人才　信投資科研有收成

世界各地力爭科研人才，有「無創產前檢測之父」之稱的香港科學院院長盧煜明出席活動時，與中學師弟聖若瑟書院DSE新科「超級狀元」廖俊翔對談，指樂見更多青年人從事科研，而政府近年大力投資科研項目，香港科研絕對有優勢，相信「投資會有收成」。 有「中國諾貝爾獎」之稱的「未來科學大獎」連續第二年在香港舉行大獎周活動，於2016年獲得「未來科學大獎」生命科學獎的香港科學院院長盧煜明昨天在「Hello Scientists 你好科學家」講座，並與同樣求學於聖若瑟書院的中學文憑試「超級狀元」學弟廖俊翔對談。

盧煜明被廖問到對於人才留港發展的看法，他指，有賴政府近年大力投資科研項目，香港的科研氣氛愈見濃厚，香港科研絕對有優勢，相信「投資會有收成」，也樂見近年有更多青年人從事科研工作，令香港也有更多科學成就獲得殊榮。 盧煜明勉學生多培養興趣 廖俊翔亦關心成為科學家的「核心要素」，盧教授回應指，科研需要多領域合作，勉勵學生在年輕時要打好知識根基，但不用急於選定專研領域，反而要多培養興趣，例如多閱讀科學雜誌和參與科普活動，擴闊視野。