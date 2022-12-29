目標下月中與內地通關 開放初期料設配額

坊間有關注通關後，對本地疫苗和藥物需求，以及本地醫療系統負擔所造成的壓力，醫務衛生局長盧寵茂指，會確保醫療資源可應付本地需求，並保證港人優先應診，包括旅客等不可使用醫管局指定診所及遙距診症。

李家超指：「無通關3年，立即通關的需求一定很大，我們確保不出亂，確保我們過關時經歷順暢，不要在關口例如排隊很長，甚至可能擠塞、失控、出亂導致可能有人受傷，我們都不想。(若)第一次人數安排是很好暢順，我們觀察一段時期就可以進行第二步人數安排，實際情況是如何，要與內地單位商討。」

非本地人睇公立急症室收1230元

他指，公立醫院急症室亦只會為緊急需要的確診者提供治療，按現行機制，非本地居民要繳付較高的費用，如非本地居民使用急診室每次診症費收1,230元；在政府或醫管局治療過程中獲處方政府購買的新冠口服藥，每個療程逾6,000元。

被問及如防範內地疫情，他指，現時所知悉，內地流行的仍然是Omicron變異病毒株。近日內地輸入個案比例上升至5.8%，與其他海外地區相若。他又指，私營市場提供的自費疫苗接種服務，不會影響公營疫苗供應。政府亦將按實際情況檢討接種安排，避免讓這些非香港居民以短期來港方式，免費接種政府購買的疫苗。政府指非香港居民要逗留至少30日，才可以參與接種計劃。

盧寵茂稱，已加大採購含撲熱息痛成分的藥物。另外，海關助理關長吳潔貞昨早在港台節目上指，海關會加強向內地居民宣傳受管制物品，包括止痛藥等藥物都列入藥劑製品，須持有衛生署簽發的進出口許可證，而合理自用數量可獲豁免，但合理自用數量要看個別情況，如果一個人帶一個行李箱，則不算合理。