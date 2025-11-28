目睹嚴重火災現情緒困擾 組織籲關注災難心理健康

大埔宏福苑五級火焚燒逾一日未熄，造成重大傷亡。不少受困住民持續於社交平台上發文求救；亦有大批居民前往臨時庇護中心暫避，有人情緒激動落淚。市民關注事件發展，因瀏覽大量災難資訊，感同身受下會出現強烈不安。有心理學家組織提醒市民，災難事件引起負面情緒屬正常現象，即使是觀看轉載現場畫面亦有機會造成二次心理創傷，籲各界重視災難事件對心理健康的影響；並建議市民適度限制接觸相關新聞報道，留意自身情緒反應。 香港心理學會輔導心理學部表示，在經歷或目睹災害事件後，有可能出現焦慮、恐懼、失眠等急性壓力反應。這些徵狀屬正常心理反應，並不代表有精神疾病，一般會在數天至數周內逐漸減退。惟建議，若超過一個月未有改善，應尋求專業輔導幫助。另一方面，學會組織心理學部提醒，當員工受突發災難影響，企業的支援至關重要；建議機構或主管適時向大埔區員工查詢幫助需要及慰問，並透過提供彈性工作安排等，協助員工及其家人度過難關。

學會臨床心理學組補充，網上社交媒體平台不乏現場畫面的直播和轉載，除了正經歷事件的居民外，也讓市民大眾目睹事件過程，或導致情緒受牽動。學會提醒，反覆接觸事件資訊及相關畫面，有可能增加情緒困擾，甚至引發二次心理創傷，特別是災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民；建議適度限制接觸相關新聞報道，並留意自身情緒反應；家長亦應適當引導孩子觀看新聞，留意其需求。 香港精神科醫學院表示，宏福苑五級火是一宗極其慘痛和創傷性的事故，所帶來的心理影響極為深遠，除直接受害者及其家人外，前線救援人員、目擊者以及整個社區亦可能深受影響。學院強調當出現情緒困擾時，主動尋求專業協助是堅強和負責任表現，絕非軟弱；呼籲所有受影響人士處理基本生活需要的同時，亦要重視心理健康；建議保持與家人、朋友及鄰里溝通、適度減少媒體接觸，及多加留意兒童、家長的自我照顧。

小童群益會指，兒童和初小孩子或只知道「好危險、好驚」，而未必能表達出確切感受，建議家長留意孩子日常的情緒、行為、認知和社交反應，有否出現黏人或疏離、生理不適等表現；再以溫和、真誠的說話與他們溝通。同時，亦不應忽略自己的身心反應，當察覺有影響睡眠與食慾、反覆檢查門窗和電掣、聞到煙味就緊張、腦中不由自主重播事故畫面等問題，就要適時尋求協助。機構強調，先照顧好自己是保護孩子的第一步。 目前，香港心理學會臨床心理學組正與香港紅十字會合作，為市民提供緊急心理支援服務。社會福利署亦已調遣社工、臨床心理學家等到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站支援。