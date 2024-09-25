直接參與設計 研發 數據接收對地監測 中大衛星成功發射進入太空軌道

首顆由香港中文大學直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衛星「香港青年科創號」，周二(24日)由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，標誌著首顆由香港特區政府創新科技署資助支持的衛星誕生。中大校董會主席查逸超表示，「香港青年科創號」成功發射，不僅展示了中大的科研實力，更象徵著香港在國家航天發展的征途奮勇向前，是一項革命性的成就。中大將不遺餘力地支持更多創新計劃，為香港及國家的進步注入新的動力。

在國家航天局、國家科學技術部相關部門指導下，中大聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衛星，於周二成功發射進入太空軌道，將會聚焦探測包括香港及大灣區附近一帶的環境及地理資訊。

至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域，加快香港新質生產力發展。該衛星首次部署端側AI大模型，將推動衛星由單星服務的「功能機」向網絡服務的「智慧機」時代轉變。

擔任中大衛星星座首席科學家的太空與地球信息科學研究所(太空所)所長關美寶表示，中大首發實驗星的成功發射是各方共同努力的成果，它將提供前所未有的珍貴數據，特別是支持他們在對地遙感觀測的相關技術研究。