直播奧運賽事 apm︰營業額較東奧增一成半

巴黎奧運香港時間凌晨閉幕，港隊在多個項目中激戰連場取得佳績。不少巿民昨到商場觀賞直播，亦帶動商場一帶人流。其中觀塘apm指今屆奧運人流和營業額較上屆東京奧運分別增加約20%和15%；奧運結束後，人流可能會減少，但商場會繼續推出不同活動，供市民參與。 今屆奧運不少項目在香港時間晚上或凌晨舉行，apm亦延長營業時間至凌晨，方便市民通宵觀賽。新地代理有限公司租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，安排吸引不少人到商場觀看比賽，商戶認同這屆奧運氣氛相當好，帶旺生意，其中餐飲及出售運動用品的租戶表現尤其出色，有運動鞋店透露賽事直播期間，生意較平時增近20%，夜間人流亦有明顯增幅逾20%。整體人流和營業額較上屆東奧增加，而與7月初無賽事直播時相比，人流增加約15%，營業額增加約10%，停車場客量亦錄得8%升幅。



她又指，奧運結束後，人流或略減，但商場會繼續推出緊貼時事熱潮，供更多適合市民參與的項目，如霹靂舞體感遊戲等，希望能持續動帶人流。未來，商場會持續播放更多體育盛事，如花劍世界盃等，期望市民在觀賽後，能順道在商場用餐或購物，持續帶動消費。 昨日是奧運閉幕前最後一日作賽，不少巿民到商場觀賞直播。章先生從奧運開始密切關注，因為每天都在追蹤賽事，估計閉幕後有些失落。他認為香港運動員潛力大，應該能爭到更多金牌，目前只有劍擊有出色表現，如果體育界能進一步發展，相信必能獲得更多金牌。

鄭先生認為香港劍擊運動員進取的態度、不退縮、奮力以赴的精神令人佩服。他覺得香港政府應該投放更多資源於體育界，同時社會各界也應該給予適當的支援，以助香港體育事業的未來發展。 黃小朋友稱學習劍擊已有三年，今屆奧運會之後，令她有意成為港隊劍擊代表成員，亦非常欽佩香港劍擊運動員在奧運賽事上的出色表現，想向他們表達支持和加油。