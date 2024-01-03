直通巴士聯會：如大型節日活動延長口岸服務　業界只需兩三天準備

內地旅客來港跨年倒數後滯留香港事件，政府推出三方面措施加強應對，包括在未來舉辦大型活動前，由政務司司長主持跨部門會議，又會與內地商討，延長鐵路口岸通關時間以及增加24小時通關口岸。中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴在電台節目說，認為可在農曆新年前，做到在大型節日活動延長口岸服務，他指只要給予業界兩三日準備以配合人手安排。

李少鳴認為延長深圳灣口岸服務時間會比較好，因口岸鄰近深圳南山，距離本港市區約40分鐘車程，切合內地市民需要。他又說，聽到有指除夕當晚關口有很多「白牌車」，他說問題不一定是出於「白牌車」，事實上私家車的過關方式與直通巴不同，是人與車一起過關，所以時間會較長，他認同集體大型運輸系統是應付假日人流的方法。他相信只要做好配套，仍會有旅客考慮以跨境巴士往返兩地。