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2024-01-03 12:19:16

直通巴士聯會：如大型節日活動延長口岸服務　業界只需兩三天準備

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直通巴士聯會：如大型節日活動延長口岸服務　業界只需兩三天準備(林靄怡攝)

直通巴士聯會：如大型節日活動延長口岸服務　業界只需兩三天準備(林靄怡攝)

內地旅客來港跨年倒數後滯留香港事件，政府推出三方面措施加強應對，包括在未來舉辦大型活動前，由政務司司長主持跨部門會議，又會與內地商討，延長鐵路口岸通關時間以及增加24小時通關口岸。中港澳直通巴士聯會秘書長李少鳴在電台節目說，認為可在農曆新年前，做到在大型節日活動延長口岸服務，他指只要給予業界兩三日準備以配合人手安排。

李少鳴認為延長深圳灣口岸服務時間會比較好，因口岸鄰近深圳南山，距離本港市區約40分鐘車程，切合內地市民需要。他又說，聽到有指除夕當晚關口有很多「白牌車」，他說問題不一定是出於「白牌車」，事實上私家車的過關方式與直通巴不同，是人與車一起過關，所以時間會較長，他認同集體大型運輸系統是應付假日人流的方法。他相信只要做好配套，仍會有旅客考慮以跨境巴士往返兩地。

業界冀打擊「白牌車」

非專利巴士聯會主席蔡順基認為，應在特別活動時才延長口岸通關時間，否則將影響直通巴生意。他關注除夕凌晨皇崗口岸有近1,600輛車過境，近90%是私家車，質疑有「白牌車」載客，希望政府嚴厲打擊「白牌車」。

旅遊促進會總幹事崔定邦說，社會應重新認識深港兩地往來的模式，現時兩地交通方便，不論內地來港或港人北上，都可能選擇即日往返。對於有旅客認為本港酒店房價太貴，崔定邦說房價從來因應需求變化，除夕夜維港兩岸的酒店，房價一定較高，但如果在荃灣及將軍澳等地區的酒店，價格並非很貴。他不認同香港無法吸引過夜旅客，指去年有3,000萬人次訪港，超過一半是過夜旅客，他有信心2024至25年度訪港旅客的數目會繼續增加，認為今次旅客滯留事件只是小風波。

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