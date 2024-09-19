盼促地區經濟刺激本地消費 油尖旺辦兩月購物節

油尖旺工商聯會周六起推出為期2個月的大型購物節活動「油尖旺工商國慶購物節」，以促進地區經濟發展和刺激本地消費。活動已有逾千商戶表示參與，包括多間大型商場和裕華國貨等。

適逢今年國家成立75周年，購物節將以「75」為主題，不少商品或餐飲提供七五折優惠。大會冀國慶前能有2,000間商戶參與，帶來過百萬人流及數以億計的營業額。

食肆要令旅客認同「貴有貴的道理」

旅客與市民對「折扣吸客」有不同意見。從內地來港升讀大學的宋同學與郭同學指，香港的物價在打折後仍比內地貴，旅客來港一趟須花時間和精力等，故僅憑折扣難吸引旅客來港。她們又指，香港不少食肆要從根本改善服務態度，讓顧客認同「貴有貴的道理」，同時應加強宣傳香港獨有或聯名的產品等。