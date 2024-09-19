盼促地區經濟刺激本地消費 油尖旺辦兩月購物節

油尖旺工商聯會周六起推出為期2個月的大型購物節活動「油尖旺工商國慶購物節」，以促進地區經濟發展和刺激本地消費。活動已有逾千商戶表示參與，包括多間大型商場和裕華國貨等。
適逢今年國家成立75周年，購物節將以「75」為主題，不少商品或餐飲提供七五折優惠。大會冀國慶前能有2,000間商戶參與，帶來過百萬人流及數以億計的營業額。
食肆要令旅客認同「貴有貴的道理」
旅客與市民對「折扣吸客」有不同意見。從內地來港升讀大學的宋同學與郭同學指，香港的物價在打折後仍比內地貴，旅客來港一趟須花時間和精力等，故僅憑折扣難吸引旅客來港。她們又指，香港不少食肆要從根本改善服務態度，讓顧客認同「貴有貴的道理」，同時應加強宣傳香港獨有或聯名的產品等。
每月均會北上消費的劉小姐則認為，香港無法與內地物價「鬥平」，倡零售商仿效麥當勞每月推出不同小優惠或送公仔刺激消費，或推出類似「食滿300蚊送50蚊」優惠券，吸引本地回頭客。
另外，內地3日中秋節連假結束，共有35萬名內地旅客人次訪港。旅遊促進會總幹事崔定邦在一個電台節目稱，他旗下的精品酒店入住率比平日或特別假期好，相信與旅客屬短途客、只是想找地方住宿而無需享有維港海景等有關，又指本港整體房價穩定。
崔定邦續說，內地在十一黃金周會有7日連假，預料本港能吸引更多中、長途旅客，國慶日酒店暫時預訂情況理想。
黃家和稱活動僅帶動當區生意
香港餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目稱，來港的內地旅客人均消費力減弱約兩成，相信今年國慶日生意額會少於去年的逾3億元。他又說，今年中秋大量港人北上消費，業界生意比去年同期跌逾一成，而無人機表演和舞火龍等活動，亦只能帶動當區生意。