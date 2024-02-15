盼四川再送兩隻大熊貓 民建聯倡命名為「治治」「興興」

今年是國家成立75周年，民建聯建議特區政府趁這個珍貴時機，向四川省表達希望對方再次贈送大熊貓，代表國家與特區之間不可分割的聯繫，有血濃於水的情懷。民建聯立法會議員陳勇更建議命名為「治治」及「興興」，代表由治及興，可以協助說好國家及香港故事。

另外，民建聯建議在各場地舉辦國家發展成就主題展覽及活動，包括在歷史博物館、文化博物館、政府部門大堂等設置展覽。陳勇形容像便利店般，流動性強，在市民經常出入的地點設置展覽，方便他們。