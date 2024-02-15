盼四川再送兩隻大熊貓 民建聯倡命名為「治治」「興興」

今年是國家成立75周年，民建聯建議特區政府趁這個珍貴時機，向四川省表達希望對方再次贈送大熊貓，代表國家與特區之間不可分割的聯繫，有血濃於水的情懷。民建聯立法會議員陳勇更建議命名為「治治」及「興興」，代表由治及興，可以協助說好國家及香港故事。
另外，民建聯建議在各場地舉辦國家發展成就主題展覽及活動，包括在歷史博物館、文化博物館、政府部門大堂等設置展覽。陳勇形容像便利店般，流動性強，在市民經常出入的地點設置展覽，方便他們。
倡啟德體育園辦國慶盃
農曆新年公眾假期剛結束，民建聯立法會議員鄭泳舜認為今次延長個別口岸通關時間措施有成效。雖然在凌晨比較少人過關，但他形容這個是「心理關口」，旅客知道通關時間延長，可以預鬆些時間，提升遊客體驗。不過，他留意到今次過夜旅客少了，希望酒店業可以多些配合，例如在4月份的國際七人欖球賽提供「套餐」，吸引旅客多留幾天。鄭泳舜亦建議政府趁國慶75周年，在年內竣工的啟德體育園舉辦首場活動，例如國慶盃足球賽、國慶健步行等等。
至於會否擔心市民紛紛出外旅行，少人留港消費。陳勇指攔住市民並無意思，就如他無辦法「困住」記者將關於他的報道寫好一些。他又提到農曆新年期間本港無塞車，已是天大的喜事，相信相關局長「睡覺都舒服很多，不用凌晨2時收電話」。