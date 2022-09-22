盼幼童復必泰供港推接種率 劉宇隆確診正居家隔離

已接種一劑科興疫苗的2歲男童日前確診新冠肺炎，昨續在兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。醫管局強調，男童的病情涉及病毒量高引致的嚴重併發症，與接種新冠疫苗無關。政府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗的認可申請，政府專家顧問劉宇隆期望審批程序盡快完成，讓家長有更多選擇。他日前亦確診，昨向本報稱病徵十分輕微。

現正居家隔離的劉宇隆昨晚回覆本報指，自己已接種4劑科興疫苗，目前病徵十分輕微，只是感到疲倦、沒有聲沙。他又稱，昨仍有接受傳媒訪問和視像出席網上講座，前日也有繼續網上教學。

兩歲確診男童仍危殆

日前確診、懷疑患有急性壞死性腦病的2歲男童，情況昨仍危殆、要插喉和呼吸機協助呼吸。醫管局總行政經理關慧敏強調，男童染疫後因病毒量高導致嚴重併發症，與其本身打針沒有關係。本身是兒科醫生的劉宇隆昨早稱，留意到網上有人聲稱男童因打科興併發腦炎，形容有關言論是在家屬傷口灑鹽。