盼幼童復必泰供港推接種率 劉宇隆確診正居家隔離

已接種一劑科興疫苗的2歲男童日前確診新冠肺炎，昨續在兒童深切治療部留醫，情況仍然危殆。醫管局強調，男童的病情涉及病毒量高引致的嚴重併發症，與接種新冠疫苗無關。政府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗的認可申請，政府專家顧問劉宇隆期望審批程序盡快完成，讓家長有更多選擇。他日前亦確診，昨向本報稱病徵十分輕微。
現正居家隔離的劉宇隆昨晚回覆本報指，自己已接種4劑科興疫苗，目前病徵十分輕微，只是感到疲倦、沒有聲沙。他又稱，昨仍有接受傳媒訪問和視像出席網上講座，前日也有繼續網上教學。
兩歲確診男童仍危殆
日前確診、懷疑患有急性壞死性腦病的2歲男童，情況昨仍危殆、要插喉和呼吸機協助呼吸。醫管局總行政經理關慧敏強調，男童染疫後因病毒量高導致嚴重併發症，與其本身打針沒有關係。本身是兒科醫生的劉宇隆昨早稱，留意到網上有人聲稱男童因打科興併發腦炎，形容有關言論是在家屬傷口灑鹽。
香港李寶椿聯合世界書院全校停課一周
本港昨增5,687宗新冠肺炎確診，包括146宗輸入個案。526間學校昨呈報760宗師生陽性個案，其中全校學生均留宿的烏溪沙香港李寶椿聯合世界書院，4間宿舍累計15名學生染疫，當局建議全校停課一周，昨另有11間學校共13個班級要停課一周。院舍方面，昨多4間院舍呈報5名院友確診，39名院友要檢疫。醫管局昨呈報9人離世，年齡介乎66至92歲，第五波疫情累計9,704宗死亡個案。
劉宇隆認為幼童無必要「溝針」
現時6個月大至5歲兒童只能選擇接種科興新冠疫苗。政府現已收到復必泰幼童配方疫苗的認可申請，劉宇隆估計有關疫苗有望下月供港及開始接種，期望家長有更多選擇後，3歲以下接種率在年底能推高至逾五成。他指，幼童接種復必泰幼兒版如科興疫苗般，同樣要打三針，又認為已打一針科興的幼童沒有必要轉打復必泰「溝針」，引述世界衛生組織指各款疫苗效果俱佳。