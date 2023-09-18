盼減教師負擔增教學效能 中大生研AI改中文寫作

中大中國語文教育四年級學生梁詠荍和3名同學，最近創立教育科技軟件「巫筆」及同名初創公司，研究生成式AI應用到教育的可能。「巫筆」作為AI教學輔助工具，能提供範文製作、AI作文批改、實用文試題製作等功能，現時共有180名中學、補習社等教師用戶、25間中學合作。

學校語文科教師若能集中做好教學工作當然理想，但批改學生作文也是工作之一，有教師認為耗時不少，難向學生提供高質素評語。適逢人工智能(AI)大行其道，有大學中國語文教育學生就萌生以AI批閱中文作文的想法，冀藉此減輕教師負擔，提升教學效能和質素，讓學生知道改善方向以提升學習水平。

AI評分後教師需微調

「巫筆」另一聯合創辦人鄭樂之指，教師上載作文後，系統會先把檔案轉為文字，再由AI分析題目及作文的用詞、修辭手法等。他續說，雖然評分項目的分數要再作微調、建議教師自行為「標點字體」評分，但整體分數都符合真人教師的批改水平，AI亦已接受逾千份作文訓練。

目前「巫筆」除推出商品外亦有進行研究，包括出售由教師和AI共同設計的到校課程。梁詠荍指，目前已分別派教師到3間學校，以課外活動或增潤課模式授課，盼能透過課程打入市場，了解學校需要。她又不擔心長遠AI會取代中文教師，因為她相信教學的本質是幫助人成長，始終需要人與人、面對面一起產生能量，AI只是一種令教師「跑得更快」的工具，不會改變賽道。

團隊在創立AI軟件和同名初創公司前，在香港科技園公司與九大院校合辦的Hong Kong Techathon 2023獲得「教育與藝術科技」組別亞軍。「巫筆」將參與中大本月21日至23日舉辦的「創新日」及「創業日」，並計劃日後以企業對企業的商業模式推出市面。團隊認為，大家都有責任讓科技進步、改革教育，呼籲更多中小學與他們合作，一同改進軟件。