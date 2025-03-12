盼減浪費 下階段縮至8周 公院派藥3.24起設24周上限

醫院管理局月底推行新派藥安排，病人每次配發藥物上限將訂為24周，超出部分需要分期複配，旨在減少藥物浪費。當局會在3個月後檢討措施成效，並計劃於今年第四季進一步減少「有需要時服用藥物」的配發量至8星期，而節省到的資源會用於納入更多新藥物至名冊，有立法會議員支持最新配發安排。 醫管局藥物相關開支連年上升，上個財政年度總開支高達131億元。醫管局本月24日起陸續推行新派藥安排，首階段所有出院、專科門診和普通科門診病人每次配發藥物上限為24周份量，超出的藥物要分期複配。至於止痛藥、治療便秘藥物和潤眼眼藥水等「有需要時服用藥物」，超過28日的處方會自動設定配發量為四分之一，醫生可按臨床情況或酌情調整。

暫未有估算可節省成本 醫管局總藥劑師崔俊明表示，24周是新措施的初期目標，預期可減少六成半有需要時服用藥物和一成慢性病藥物處方，但兩個數字只屬推算，暫未有估算可節省成本，3個月後會檢討病人是否適應、前線人手能否應付和有否足夠地方儲存藥物等，大堂配套也要做足以應付因複配而增加的病人數目。 崔俊明舉例說，若病人稱並非每日有肌肉痛，醫生便不會按下次覆診日數處方足百分之百劑量，如「隔日痛」便處方一半，又稱新措施有助減少藥物浪費和避免病人積存大量藥物。

醫管局重申，新安排只是分階段配發藥物，病人獲配發16周藥物的15元收費不變，但醫管局聯網服務總監鄧耀鏗認為，病人如果「平時可以付出多少少」，或可令更多病人受惠，例如納入更多新藥物至藥物名冊。他續說，收費調整多少有待社會討論，最終亦要由政府決定，但提到曾有中產病人因資產超額未能跌入「安全網」而要自行承擔藥費。 議員關注向病人解釋需時 措施第二階段料今年第四季實施，將進一步減少「有需要時服用藥物」配發量至8周，未來亦會配合政府計劃，安排病人定期到社區藥房複配藥物。

立法會議員陳凱欣支持新做法，但關注公院或門診需時向病人解釋，建議應挑選個別地區和病種先行先試，測試新安排會否操作困難後，再制定明確擴展時間表。