盼港人留港消費 吸引旅客過夜 1750食肆10.1國慶推餐飲七折優惠

自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，是次活動共約1,750間食肆，其中大概五成、即超過800間的七折優惠延至10月2日仍有效，並指亦有店舖於9月30日就推出優惠。他指，是次活動已提醒食肆要準備得更好，相信絕大多數都有足夠供應量，讓更多人可享用優惠。

周五中秋緊接國慶假，7個飲食商會包括香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會等聯合推出「飲食界慶祝國慶74周年優惠活動」，在國慶日推出優惠，如麥當勞當日推11元兩件甜粟米批，不少連鎖食肆指定菜式或套餐7折優惠。約1,750間食肆和商舖參加。

國慶將至，約1,750間食肆在10月1日推出指定食品七折等優惠，部分餐飲食肆更加長優惠期，配合推動夜經濟。有參與的業界指，盼透過優惠、鼓勵港人留港消費，並相信措施能吸引更多旅客十一黃金周留港過夜。

業界︰希望能「做返好個市」

張宇人續指，優惠活動的生意額不是首要考慮，「業界唔係好介意生意做多咗、或者賺少咗……參與的一千多間(食肆)都唔係諗住賺大錢」，因此「有啲食肆的七折做(到)六幾折，價錢減多咗……最緊要係大家開開心心」。現代管理(飲食)專業協會副主席梁進補充，飲食業願意提供這麼多優惠、慶祝活動，是希望能「做返好個市」，香港愈做愈好，飲食業可盡快復甦疫情前，走過疫情陰霾後再創高峰。

張宇人又說，餐飲業一直支持政府推動夜經濟，故參與食肆同時推出午市和晚市優惠。他笑指，不擔心與大灣區內地城市形成競爭，「深圳、大灣區人頭湧湧，無謂去逼」，呼籲香港市民長假期留港消費，「唔好執輸」，「幫襯邊間都好，最緊要大家有個氣氛」，相信這也是政府的原意。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍相信，措施能吸引市民留港消費，亦會有更多旅客來港過夜，「這麼多天可以來香港，看完煙花、肯定吃多頓飯。其實上次七一都聽聞很多旅客，聽說全港餐廳有優惠而來，相信今次有上次經驗，相信會更多旅客來。」