盼社會走出大埔火災哀痛 市面氣氛逐步恢復迎聖誕 林正財：最重要抱持尊重

距離傳統上讓人感到歡欣、平安的聖誕節，僅餘約兩星期，本港社會仍被大埔火災的哀傷氣氛籠罩，政府、各大機構及校園接連取消喜慶活動或更改式形。有行政會議成員認為，社會如果持續悲傷反而會令災民感到壓力，故聖誕節活動應如常舉行，最重要保持尊重態度；亦有立法會議員認為市民生活總要復常，聖誕節日氣氛除吸引旅客亦有助市民「慢慢開心返啲」。其中，廠商會工展會亦將如期周六開幕，冀為社會復常帶來鼓勵；香港零售管理協會亦與旅發局推出「繽紛冬日賞」推廣活動，全港約7,300間商舖將為市民和旅客推出近580項優惠，望社會一同走出哀痛早日復常。

大埔宏福苑五級火發生至今滿兩星期，社會有聲音望大家生活逐漸復常走出哀痛氣氛，而因應火災暫停多日的中環皇后像廣場「冬日小鎮・中環」昨重開，旅發局盼透過活動為社會帶來溫暖和盼望、送上平安祝福，活動收益將捐贈予社區上有需要人士。每晚8時在維多利亞港兩岸上演的幻彩詠香江，暫停近兩周後昨晚亦恢復。 火災後社會多項喜慶活動相繼取消，部分學校的聖誕聯歡會亦「難以倖免」，引起社會熱議。本身是行政會議成員的精神健康諮詢委員會主席林正財表示，經歷重大災難後感到悲傷是正常的，但社會總要復常，因此聖誕活動應如常舉行，最重要抱持尊重態度，又稱社會若持續悲傷反而會令災民感到壓力。他在一個電台節目指，與不同兒童心理專家討論後，認為社會和學校有另一更重要角色，是協助學生建立恆常生活習慣、重新建立興趣，相信有助學生、災民和其同學一同走出傷痛。他以有軌道的火車比喻，指出初期可能沒有行得這麼快，但都要慢慢行，當大家逐漸復常後可邀請受災同學一同參與活動，「對大家心理健康都會好啲。」

林正財

林正財指社會長期悲傷或添災民壓力 林正財引述有災民向他指出，不想社會陪他們一起長期悲傷，直言社會如果太長時間因傷痛停滯不前，災民反而會感到壓力、質疑自己是否「拖累到大家」。因此，他建議可繼續慶祝聖誕節，但可調節尺度抱持尊重心態，如不需要狂歡，「唔係大癲大肺」，更不應以災難當笑話。他提醒，聖誕節本身都是從傷痛而來，耶穌出生的年代有很多嬰孩被殺，是個充滿動盪的時代，後來經多年演化成為紀念親人、愛、包容及歌頌和平的節日。

姚柏良

姚柏良：慢慢開心返 回復正常生活 候任選委界議員、現任旅遊界姚柏良認同幻彩詠香江應恢復上演，他向本報指明白大火傷痛牽動全港市民的心，但市民生活及經濟活動始終需要慢慢復常，有關文化、體育、旅遊活動可帶動正能量，幫助忘卻傷痛。對於接下來的聖誕活動，姚柏良認為聖誕節日氣氛不只為吸引旅客，亦希望市民「慢慢開心返啲，慢慢正常生活」。至於跨年煙花匯演應否舉行，他指始終相隔大火不是很長時間，市面上未恢復慶祝活動，相信政府有其考慮。 工展會以溫暖及正能量作主題 每年年底舉行的工展會將於周六如期開幕，主辦機構廠商會的會長盧金榮表示，今年活動的宣傳策略改以溫暖及正能量為主題，盼為社會帶來鼓勵，「只有社會慢慢復常、恢復經濟活動，先可以幫到災民。」他又指，廠商會早前為支援火災緊急需要已捐出1,000萬元，包括今屆工展會部分門票收入，故市民入場既能推動本港經濟，亦可幫助受影響居民。 另外，香港零售管理協會首次與旅發局及優質旅遊服務協會合作，本月1日起推出「繽紛冬日賞」推廣活動，全港約7,300間商舖在明年1月4日或之前推出近580項優惠，涵蓋健康美容、手信美食、旅遊景點及交通等範疇，多間酒店和食肆亦推出「買一送一」優惠。活動另針對訪港旅客設有「冬日旅客尊賞」，例如有電訊商送出儲值卡、指定鐵路線車票買一送一等。活動會透過13個指定電子優惠發放平台，發放各參述商戶提供的優惠，包括八達通、Tap & Go「拍住賞」、微信支付等；詳情可參閱旅發局網站「繽紛冬日賞」專頁。